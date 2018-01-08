النصر للحاصلات الزراعية

منى عبدالباري



تعتزم شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية العام الحالي تنفيذ خطة لاستعادة نشاطها في السوق المصري، والعالمي بعد توقف استمر 3 سنوات، بدأتها بسداد كامل مديونياتها لبنك الاسكندرية، لتتجه بعد ذلك تشغيل خطوط إنتاجها لمعاودة العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مع اتجاه لتمويل جميع الخطط ذاتيا.



قال مصدر بالشركة لـ"المال" إن النصر للحاصلات الزراعية تعتزم تصدير 90% من إنتاجها لدول أوروبية العام الحالي، لتوفير سيولة لشراء المواد الخام المحلية، وتمويل خطة العمل، حيث ترتب الشركة الوصول بإنتاجيتها إلى 6000 طن بنهاية العام.



وأشار المصدر إلى أن قرار العودة للسوق جاء عقب قيام النصر للحاصلات الزراعية بسداد كامل المديوينات المستحقة عليها لبنك الإسكندرية والبالغة 13.615 مليون جنيه، من الأموال المحصلة من قيمة بيع مصنع كفر سليم بالبحيرة، فيما سيتم توجيه جزء من القيمة المتبقية لتشغيل مصنع الشركة ببني سويف، و سداد مديونيات ثابتة أخرى.



وأعلنت الشركة الأسبوع الماضي قيامها ببيع المصنع البالغة مساحته الإجمالية 22 ألف متر، بقيمة تقارب الـ 30 مليون جنيه.



"وتقوم النصر في الربع الأول من العام الحالي بتشغيل خط الإنتاج الأول بمصنعها ببني سويف بطاقة إنتاجية 3000 طن سنويًا، وفي النصف الثاني من العام تبدأ تشغيل خط الإنتاج الثاني بالمصنع بحجم طاقة إنتاجية مماثلة"، وفقا لـ"المصدر".



ولفت إلى أنه في إطار خطة تطوير الشركة وتحسين جودة إنتاجيتها تم التعاقد على ماكينة لتحسين عملية فرز الخضروات بقيمة 370 ألف دولار، قد يتم استقدامها خلال النصف الأول من العام الحالي.



وتقوم "النصر للحاصلات الزراعية" بإنتاج وتصدير جميع الخضروات الورقية المجففة، ونتيجة الظروف الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال الأعوام الماضية، والتي انعكست على الملاءة المادية للشركة توقفت عن العمل نحو 3 سنوات، نتيجة تراكم مديونيات عليها، وتكبدها خسائر.



وتكبدت الشركة خلال الفترة من مطلع يناير حتى نهاية يونيو العام الماضي خسائر قيمتها 2.5 مليون جنيه، مقارنة بخسائر قيمتها 1.7 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.



وقال المصدر إن مبلغ الـ5 ملايين جنيه الذي كانت طلبته الشركة في وقت سابق من مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة، مازال تحت الدراسة، ولم يتم بعد البت فيه بشكل نهائي.