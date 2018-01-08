الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، فى مؤتمر صحفى مساء اليوم الإثنين، الجدول الزمنى التفصيلى للانتخابات الرئاسية والإجراءات والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية.





وعقد المؤتمر بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر، بحضور أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، ومندوبى الصحف ووسائل الإعلام ووكالات الأنباء المحلية والدولية.



وأكدت الهيئة أن الإجراءات الانتخابية ستكون كالآتى:



تلقى طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية من 20 يناير وحتى 29 يناير الجارى.



بدء الجولة الأولى فى الخارج، 16 و17 و18 مارس المقبل.



بدء الجولة الأولى فى الداخل 26 و27 و28 مارس المقبل.



جولة الإعادة فى الخارج 19 و20 و21 أبريل المقبل



جولة الإعادة فى الداخل 24 و25 و26 أبريل المقبل.



البت فى التظلمات والإخطار بها يوم 9 فبراير.

نتائج الانتخابات 1 مايو المقبل.

