EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية
الإثنين 08 يناير 2018 05:04 م
اللجنة العليا للانتخابات
أخر الأخبار
اللجنة العليا للانتخابات
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، فى مؤتمر صحفى مساء اليوم الإثنين، الجدول الزمنى التفصيلى للانتخابات الرئاسية والإجراءات والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية.
وعقد المؤتمر بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر، بحضور أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، ومندوبى الصحف ووسائل الإعلام ووكالات الأنباء المحلية والدولية.
وأكدت الهيئة أن الإجراءات الانتخابية ستكون كالآتى:
تلقى طلبات الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية من 20 يناير وحتى 29 يناير الجارى.
بدء الجولة الأولى فى الخارج، 16 و17 و18 مارس المقبل.
بدء الجولة الأولى فى الداخل 26 و27 و28 مارس المقبل.
جولة الإعادة فى الخارج 19 و20 و21 أبريل المقبل
جولة الإعادة فى الداخل 24 و25 و26 أبريل المقبل.
البت فى التظلمات والإخطار بها يوم 9 فبراير.
نتائج الانتخابات 1 مايو المقبل.
المال السياسي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا