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نقل وملاحة
مصر للطيران ترسل جداول الرحلات لروسيا.. والرد خلال أيام
الإثنين 08 يناير 2018 04:58 م
مصر للطيران
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مصر للطيران
دعاء محمود
أكد مصدر مطلع بشركة مصر للطيران، أن الشركة أرسلت مؤخرًا جداول تشغيل الرحلات بين القاهرة _ موسكو، إلى السلطات الروسية، وذلك للموافقة عليها، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الحصول على رد الجانب الروسي.
وأضاف المصدر، لـ"المال"، أن جداول تشغيل الرحلات تتضمن تسيير 3 رحلات أسبوعيًا، ومن المقرر إصدار بيان رسمي يفيد بإتاحة الحجوزات للجمهور في القريب العاجل.
ولفت المصدر إلى أن موعد إطلاق أول رحلة بعد غياب عامين لم يحدد بعد، مشدداً على أن الشركة على استعداد كامل لعودة الرحلات بين البلدين.
جدير بالذكر أنه تم نشر وثيقة على موقع الحكومة الروسية، الخميس الماضي، تنص على أن الرئيس فلاديمير بوتين سمح باستئناف الرحلات الجوية المدنية المعتادة بين روسيا ومصر، اعتبارًا من الثاني من يناير الجاري.
كانت السلطات الروسية، قد علقت الطيران مع مصر، عقب سقوط الطائرة الروسية ميتروجيت فى سيناء أواخر أكتوبر 2015، بعد مغادرتها مطار شرم الشيخ الدولى بدقائق، ما تسبب فى وفاة 224 شخصًا على متنها.
ووقع وزيرا الطيران المصري شريف فتحي، والنقل الروسي سوكولوف، خلال الشهر الماضي، بروتوكول عودة الرحلات بين القاهرة وموسكو، بداية من فبراير المقبل.
مصر للطيران
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