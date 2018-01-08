إعلان نتائج تحقيق حادث بالون الأقصر.. الشهر الحالي

بالون طائر 3

هاجر عمران



توقع مصدر مسئول بوزارة الطيران المدنى، انتهاء تحقيقات الوزارة فى حادث بالون الأقصر الطائر، خلال شهر يناير الجارى، موضحًا أن البالون هبط بشكل قوى صباح الجمعة الماضية، وأدى إلى وفاة شخص وإصابة آخرين ضمن 20 راكبًا كانوا على متنه.



وأكد المصدر، فى تصريح لـ"المال"، أن فريقًا من إدارة الحوادث، برئاسة أيمن المقدم رئيس لجنة التحقيقات بالوزارة، إلى جانب بعض الموظفين بسلطة الطيران المدنى لايزال يتابع عمله فى محافظة الأقصر، مشيراً إلى أن تحقيقات الوزارة تسير جنبًا إلى جنب مع تحقيقات النيابة العامة، خاصة مع وفاة أحد الركاب.



وجددت نيابة القرنة، بإشراف المستشار أحمد عبدالمقصود المحامى العام لنيابات الأقصر، اليوم الإثنين، حبس 4 مسئولين بشركة البالون الطائر المنكوب فى حادث الجمعة الماضية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وحسب بيان سابق عن وزارة الطيران المدنى، تم إقلاع وهبوط 22 رحلة بالون طائر، بواسطة 7 شركات الجمعة الماضية فى الأقصر، طبقًا لرصدات جوية مطابقة للقواعد والتشريعات الدولية الخاصة بهذا النوع من الطيران بإجمالي 452 راكبًا.



وتقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، اليوم الإثنين، بشأن سقوط بالون طائر غرب مدينة الأقصر بالطريق الصحراوي الغربي الجديد، وعلى متنه 21 سائحًا من جنسيات مختلفة، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 12 آخرين بكدمات وجروح.



وقالت عبد الحليم، إنه رغم تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد من خطورة الجو، سمحت الهيئة العامة للطيران بإقلاع هذه البالونات.



جدير بالذكر أن 22 سائحًا من الصين أصابوا بإصابات طفيفة، نهاية أغسطس 2016، خلال قيامهم برحلة بالون طائر، فى مدينة الأقصر.