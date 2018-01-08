تعيين عمداء جدد بجامعة الإسكندرية

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66

المال - خاص



أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، عن صدور قرارًا جمهوريًا، بتعيين الدكتورة دينا محمد عباس مندور عميدًا لكلية الفنون الجميلة.



وأصدر الوزير قرارًا بتعيين الدكتور محمد أنور إبراهيم فراج – عميدًا لكلية التربية بجامعة الإسكندرية.