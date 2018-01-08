التموين: إلغاء توريد الأرز من 3 شركات مؤقت

الأرز

محمد مجدي



قال مسئول بارز ، فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الغاء أمر توريد الأرز الأبيض من 3 شركات يعتبر قرارا مؤقتا، وقد تتم إعادة النظر فيه حال احتياج "السلع التموينية" لكميات جديدة من الأرز الفترة المقبلة.



ووفقًا لخبر نشرته "المال" عدد، اليوم الاثنين، ألغت الهيئة العامة للسلع التموينية، قبل أيام، أمر توريد أرز أبيض من 3 شركات متعاقدة معها على توريد كميات شهرية منذ سبتمبر الماضى، ومنح فرصة التوريد لشركات أخرى دون إبداء أسباب.



يذكر أن "السلع التموينية"، تعاقدت مع 50 شركة "مضارب عامة وخاصة"، لتوريد الاحتياجات اللازمة للهيئة لتوفير الأرز لمستفيدى البطاقات التموينية، وتبلغ مدة التعاقد 6 أشهر بدأت منذ منتصف سبتمبر الماضى، وتنتهى مارس المقبل، بأسعار 6100 جنيه للطن.



وأوضح المسئول فى تصريحات لـ"المال" إن الاتفاق المبرم مع الشركات الخاصة، لتوريد الأرز الأبيض لصالح هيئة السلع التموينية، خاص بتدبير السلعة للمواطنين المستفيدين من المقررات التموينة، وبالتالي فإنه عند الحصول على الكميات المطلوبة، يتم وقف الاستلام مؤقتاً لحين الحاجة مرة أخرى.



يشار إلى أن هيئة السلع التموينية تقوم بطرح ما يقرب من 110 آلاف طن أرز شهرياً لصالح البطاقات التموينية، وذلك بشقيها "مقررات ـ نقاط الخبز".



وأضاف أن شركات الأرز الثلاث طلبت زيادة الكميات التي يتم توريدها لهيئة السلع التموينية، ولكن الطلب قوبل بالرفض، وتم إلغاء التعاقد شفهيا، حيث إن الاتفاق كان محددا على 50 ألف طن شهرياً، وتم استلام الكميات بالفعل عن الأربعة أشهر الماضية، سبتمبر، وأكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر.



وتستهلك مصر سنويًا من الأرز 3.2 مليون طن أرز أبيض، بما فيها استهلاك الخاص بالبطاقات التموينية، والتي يصل عددها الى 20 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها ما يقرب من 70 مليون مواطن.