طلب إحاطة للبحث عن أسباب حوادث البالون

مجلس النواب

ياسمين فواز



تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن لجنة الخطة والموازنة، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة يحي راشد، ووزير الطيران المدني شريف فتحي، بشأن تكرار حوادث المنطاد الطائر والبحث عن أسبابها في السنوات الأخيرة.



وصرح "فؤاد" بأنه يتبين لمتابع نشاط البالون الطائر السياحي بالأقصر أن هناك عددًا من الحوادث ليس بقليل تتعرض لها تلك الرحلات تتسبب في إصابات شديدة تصل إلى حد الوفاة في بعض الأحيان، وبمراجعة تلك الحوادث من عام 2007 حتى بداية 2018، نجد أننا أمام ما يقرب من 10 حوادث تقريبًا كل عام.



وأشار "فؤاد" إلى أن قرابة 70% من تلك الحوادث مرتبط بسوء الأحوال الجوية، ما يوضح أن هناك تراخيًا من الجهات المعنية من اتخاذ التدابير الاحترازية لتنظيم مواعيد تلك الرحلات والرقابة عليها، وفقًا لحالات الطقس التي تسمح بذلك وعدم وجود إشراف ومتابعة على سلامة البالونات.



وأكد "فؤاد" أنه يوجد تراخٍ من جانب الجهات المعنية في إدارة هذا النشاط وعدم التنسيق الجيد مع الشركات الخاصة بالمناطيد، والإشراف عليها، وغياب أي تدابير احترازية لمنع تكرار مثل تلك الحوادث التيتحدث منذ عام 2007حتى تاريخه.



وطالب "فؤاد" بضرورة البحث عن الأسباب المشتركة في تلك الحوادث واتخاذ التدابير الاحترازية لمنع مثل تلك الحوادث مرة أخرى، والتي تؤثر بشكل كبير على النشاط السياحي، خاصة في ظل السعي نحو زيادة معدل السياحة مرة أخرى، علي أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة السياحة والطيران المدني لمناقشته.