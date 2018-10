- 2000 جنيه ارتفاعًا لـ"تيجو".. و6 آلاف لـ "مازدا 3"

العلامة التجارية الطراز الفئة أسعار ديسمبر أسعار يناير مقدار التغيير



مازدا



3 A/T Core 339,900 342.900 3.000 A/T H/L 394,900 400.900 6.000 A/T H/B 398,900 404.900 6.000

شيري تيجو A/T Tinted Glass 233.000 234.900 1.900 أنفي M/T Tinted Glass 160.000 160.000 0 إعداد - المال القيمة: باﻷلف جنيه





المال - خاصقررت مجموعة "جي بي غبور أوتو" وكيل هيونداي ومازدا وجيلي وأنفي، تحريك أسعار طرازات مازدا 3 وشيري تيجو، بين 2 و6 آلاف جنيه بمختلف الفئات، خلال يناير الحالي.وارتفعت أسعار سيارات مازدا 3 - فئة "A/T Core" إلى 342.9 ألف خلال يناير الحالي، مقارنة بـ 339.9 ألف خلال ديسمبر الماضي، وصعدت أسعار فئة A/T H/L إلى 400.9 ألف مقابل 394.9 ألف، وقفزت أسعار مازدا 3 فئة A/T H/B إلى 404.9 ألف بدلاً من 398.9 ألف.وصعدت أسعار شيري تيجو - فئة "A/T Tinted Glass" إلى 234.9 ألف مقابل 233 ألفًا، وبلغت أسعار "أنفي" - فئة "M/T Tinted Glass" نحو 160 ألف جنيه.كانت "جي بي غبور أوتو" أعلنت عن زيادة أسعار طرازات هيونداي "النترا وفرنا" بمختلف فئاتها، بمقدار بين 2 إلى 3 ألف جنيه مطلع يناير الحالي، لتتراوح أسعار "النترا HD" ما بين 249 و284 ألفًا، مقابل 246 و281 ألفًا خلال ديسمبر الماضي.وقدرت أسعار طرازات "ألنترا AD" لمختلف الفئات بين 301.9 و401 ألف بدلاً من 399 ألفًا، وعن أسعار "فرنا" تتراوح بين 159,5 و186,5 ألف، مقارنة بـ 158,5 و185,5 ألف جنيه.ويوضح الجدول التالي، أحدث قائمة سعرية لطرازات مازدا 3 وشيري تيجو، خلال يناير الحالي: