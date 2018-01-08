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رياضة
القمة 115.. البدري لم يتذوق الهزيمة من الزمالك
الإثنين 08 يناير 2018 03:16 م
حسام البدري
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حسام البدري
على المصرى
تظهر المباريات الكبيرة ذكاء وفكر المدربين دائمًا، وهذا ما ينعكس على تاريخ حسام البدري، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلي، في إدارته لمباريات القمة التي واجه خلالها الزمالك، قبل ساعات من ديربى الكرة المصرية، مساء اليوم على استاد القاهرة الدولى.
وقاد البدري الأهلي في 8 مباريات للقمة، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 4 أخريات، ولم يتعرض لأية هزيمة أمام الزمالك، وسجل الأهلى تحت قيادته فى شباك الزمالك 12 هدفًا، واستقبلت شباكه 5، بنسبة فوز 50%، ومعدل تهديف 1.5 هدف، وخرج بشباك نظيفة فى 5 لقاءات.
وجاءت القمة الأولى في الدور الأول من مسابقة الدوري، موسم 2009-2010، وانتهت بالتعادل السلبي، والثانية في الدور الثاني من الدوري، موسم 2009-2010، وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، وأقيمت الثالثة في دور الـ16 لكأس مصر، عام 2010، وانتهت بفوز الأهلي 3-1، والرابعة في دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2012، وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون مقابل.
وانتهت القمة الخامسة في دوري المجموعات للتشامبيونزليج الأفريقى عام 2012، بالتعادل الإيجابي 1-1، وتغلب الأهلى فى القمة السادسة لمديره الفنى، بهدفين دون مقابل، في الدور الأول من الدوري خلال الموسم الماضي.
وشهدت القمة السابعة للبدري، وجاءت فى كأس السوبر الموسم الماضى بالإمارات، تعادل سلبى فى الوقت الأصلى بين الفريقين، وكانت أخر مواجهة للبدري أمام الزمالك، في الدور الثاني لدوري الموسم الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل.
ويبقى السؤال، هل يواصل البدرى مسلسل تفوقه على الزمالك فى لقاءات ديربى الكرة المصرية، أم يكون للاعبى القلعة البيضاء، فى الاختبار الأول لمديرهم الفنى الجديد، إيهاب جلال، رأى أخر، ويكسروا التفوق الكاسح للمدير الفنى للأهلى.
نادي الزمالك
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