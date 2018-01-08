نواب يشيدون بالمشروعات الجديدة.. ويؤكدون: السيسي يسابق الزمن

عبد الفتاح السيسي

سلوى عثمان



أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب -اليوم الإثنين- عن دعمهم لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، 13 مشروعًا جديدًا في قطاعي الطرق والكباري، بتكلفة 8 مليارات و400 مليون جنيه.



وقالت شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إن من يشهد المشروعات الضخمة القومية التى يفتتحها السيسي فى زمن قياسي، يعلم جيدًا أن وحدة قياس الزمن لدى الرئيس هي الساعة، وليس الشهر أو السنة.



وتابعت: "الرئيس يسابق الزمن كى ترى مثل هذه المشروعات القومية النور، فما نشهده من إنجازات شاهد عيان على ذلك، ومن ينكر ذلك فهو جاحد".



وأوضحت ثابت أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى 13 مشروعًا جديداً، يدعو للتساؤل متى تم ذلك؟ وكيف تدار هذه المشروعات القومية بهذه السرعة والدقة والجودة؟.



وأضافت أن هذه المشروعات القومية تضاف إلى سلسلة المشروعات الأخرى القومية، مثل مشروع استصلاح واستزراع المليون ونصف المليون فدان، والمشروع القومي "المثلث الذهبي"، والمشروع القومي للاستزراع السمكي، والمشروع القومي للإسكان في المدن الجديدة.



وأكدت سولاف درويش، عضو مجلس النواب، أن هذه المشروعات القومية تضاف إلى المشروعات الأخرى، التي تسعى للنهضة الصناعية والزراعية والعقارية التى بدأها السيسي، ففى صمت نجد ثمرة جهد متواصل لشهور وليس لسنوات كما كان الحال فى السابق.



وأشارت درويش إلى أن مصر بهذه المشروعات ستتغلب على المشكلات المرورية، من خلال شبكة طرق وكبارى عظيمة الشأن، ومواصفات وجودة عالية.