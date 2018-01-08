مسئول حكومي: تطبيق زيادة أسعار السكك الحديدية خلال 15 يوما

هشام عرفات وزير النقل

مدحت إسماعيل:



أكد مسؤول حكومي فى تصريح مقتضب لـ"المال"، أنه سيتم بدء تطبيق الزيادة الجديدة على تذاكر السكك الحديدية فى عضون 15 يوما أو نهاية يناير الجاري على أقصي تقدير، لافتا إلي أن مقاعد الدرجات المكيفة فى الوقت الحالي محجوزة لمدة 15 يومياً، وعقب انتهاء تلك الفترة سيتم تطبيق الزيادة بنسبة تتراوح بين 20 ـ25% على مسافات الخطوط الطويلة، ونظام عدد المحطات على الضواحي والقرى بزيادة لم تحسم طريقة احتسابها.



وأعلن وزير النقل الدكتور هشام عرفات مساء اليوم الإثنين، أن الوزارة ستضطر إلى رفع أسعار تذاكر السكك الحديدية بنسب تتراوح بين 20 – 25%، بخلاف تعديل أسعار قطارات الضواحي، مؤكدا خلال عرض مشروعات السكك الحديدية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى احتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية، أن وزارته تعمل على تنفيذ مشروعات بتكاليف تتجاوز 52 مليار جنيه حتى العام 2022.



وقال الوزير إن هناك تشوها كبيرا في التدفقات المالية للسكة الحديد، وهنضطر نرفع أسعار الخدمات الرئيسية بسبب ارتفاع التكاليف، وحتى يستمر المرفق في العمل، مشيرا إلى أن هناك خطوطا قصيرة بالسكك الحديدية لا يتجاوز سعر التذكرة فيها جنيه واحد، مشددا على أن الجانب الأكبر من خسائر المرفق يأتي من تلك الخطوط.



وأوضح أن الإيرادات السنوية لهيئة السكك الحديدية تتوزع بين 1.9 مليار جنيه عوائد من تذاكر الخطوط الطويلة، بخلاف 300 مليون جنيه من منقولات البضائع، بينما تتجاوز المصروفات السنوية 5.5 مليار.



وأضاف عرفات أن هيئة السكك الحديدية مكبلة بمديونيات بلغت 40 مليار جنيه مضافاً إليها الفوائد، مؤكدًا أن هناك مساعيا لتعظيم إيرادات السكك الحديدية عبر نقل الحاويات، والهيئة تمكنت لأول مرة في تاريخها من إبرام عقد إعلانات بقيمة تتجاوز مليار جنيه.