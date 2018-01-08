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عقـــارات
مدبولي: 379 مليار جنيه استثمارات الإسكان منذ 2014
الإثنين 08 يناير 2018 02:02 م
مصطفى مدبولي وزير الإسكان
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مصطفى مدبولي وزير الإسكان
مدبولى: الانتهاء من تنفيذ عدد مشروعات تنموية بتكلفة 129 مليار جنيه فى 3 سنوات
بدور إبراهيم
قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن استثمارات الوزارة بمشروعات التنمية منذ منتصف 2014 بلغت 397 مليار جنيه في قطاعات التنمية العمرانية الآتية (التشييد والإسكان – الطرق والكباري – المجتمعات العمرانية – مياه الشرب والصرف الصحي – التطوير الحضري والعشوائيات – التخطيط العمراني).
وقدم مدبولى أمام الرئيس السيسى اليوم على هامش افتتاح الرئيس لعدد من المشروعات الكبرى بمدينة العاشر من رمضان ، كشف حساب بما أنجزته الوزارة في فترة الـ3 سنوات ونصف الماضية، مؤكداً أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات منذ منتصف2014 وحتى نهاية 2017 بتكلفة نحو 129 مليار جنيه، وتشمل (245 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بتكلفة 32 مليار جنيه، و236 مشروعاً لمياه الشرب بتكلفة 32 مليار جنيه، و90 مشروعاً للصرف الصحي وتوصيل خدمات الصرف الصحي لـ498 قرية بتكلفة 20 مليار جنيه، ومشروعات مرافق وصيانة وتطوير في المدن الجديدة بتكلفة 37 مليار جنيه، و25 ألف وحدة سكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، بتكلفة 4 مليارات جنيه، و1190 كم طرق وكباري بتكلفة 4 مليارات جنيه).
وأشار الوزير إلى أنه يجرى تنفيذ عدد آخر من المشروعات بتكلفة نحو 268 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها في الربع الأول من العام 2019، وتشمل(355 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بتكلفة 71 مليار جنيه، و155 مشروعاً لمياه الشرب بتكلفة 26 مليار جنيه، و185 مشروعاً للصرف الصحي وتوصيل خدمات الصرف الصحي لـ637 قرية بتكلفة 46 مليار جنيه، ومشروعات مرافق وصيانة وتطوير في المدن الجديدة بتكلفة 19 مليار جنيه، و84 ألف وحدة سكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية بتكلفة 14 مليار جنيه، و750 كم طرق وكباري بتكلفة 7.5 مليار جنيه، و89 ألف وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بتكلفة 32 مليار جنيه، و46 ألف وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" بتكلفة 18 مليار جنيه، بجانب إنشاء عدد من مدن الجيل الرابع وهي (العاصمة الإدارية الجديدة – العلمين الجديدة – غرب قنا – غرب أسيوط – شرق بورسعيد – المنصورة الجديدة – حدائق أكتوبر – امتداد زايد – توشكى – غرب بني سويف –غرب ملوي – واحة أكتوبر، بتكلفة 35 مليار جنيه)، موضحاً أنه سيتم نهاية الشهر الحالي طرح مشروعات مختلفة للتنفيذ.
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