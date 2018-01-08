المالية تتيح 3.7 مليار جنيه لخمس جهات

وزارة المالية

مها أبوودن:



اعتمد عمرو الجارحي وزير المالية، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 3 مليارات و700 مليون جنيه عن شهر ديسمبر2017 لوزارة البترول وهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.



تضمنت الإتاحات مبلغ 2 مليار و550 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية وذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر ديسمبر 2017، وجدير بالذكر أنه قد تم إصدار ضمانات بمبلغ 26.4 مليون دولار لشراء 120 ألف طن قمح مستورد.



وقد تم إتاحة مبلغ 60.6 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي عن شهر ديسمبر 2017 كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والأطفال دون السن المدرسي، كما تم إتاحة مبلغ 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهر ديسمبر 2017، بالإضافة الي اتاحة مبلغ 200 مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة لصرف مرتبات العاملين في المؤسسات الصحفية لتقدم برنامجاً لإعادة هيكلة الهيئات الصحفية.



بالإضافة الي اتاحة مبلغ 98.5مليون جنيه كمساهمات من الخزانة العامة للدولة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر ديسمبر 2017، كما تم إتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه الدعم المستحق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن شهر ديسمبر 2017 لتتولي الشركة القابضة توزيعها على الشركات التابعة لها.



وتضمنت الإتاحات مبلغ 89.2 مليون جنيه منهم 83.2 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر نوفمبر 2017، كما تشمل الإتاحات أيضا مبلغ 6 ملايين جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا على خطوط مترو الانفاق عن شهر نوفمبر 2017.



وشملت الاتاحات ايضا مبلغ 117 مليون جنيه لوزارة البترول لسداد المستحق عن الاعمال المنفذة بالفعل عن شهري أغسطس، سبتمبر 2017 لعدد 33477 عميل منزلي للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البوتاجاز كما تم إتاحة 122.2 مليون جنيه لدعم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء لسداد مستحقات الشركات الدائنة لها وشركة الكهرباء والتأمينات.



وتضمنت الاتاحات أيضا مبلغ 146.5 مليون جنيه للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لسداد مستحقات شركات النظافة حتى 30/6/2017، بالإضافة الي اتاحة مبلغ 30 مليون جنيه للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لسداد اخر دفعتين لمستحقات التحكيم لشركة اما العرب.



بالإضافة الي اتاحة مبلغ 4.3 مليون جنيه مرتبات للعاملين بشركات الري الثلاثة (شركة الكراكات المصرية، شركة الري للأشغال العامة، الشركة المصرية للري والصرف والانشاءات المدنية) التابعة للشركة القابضة للري والصرف عن شهر نوفمبر 2017، كما تم إتاحة 12.3 مليون جنيه لمحافظة الدقهلية لسداد مستحقات الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة (ايكارو) بنطاق المحافظة، بالإضافة الي اتاحة مبلغ 2.6 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر ديسمبر 2017.