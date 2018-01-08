برلماني يقدم طلب مناقشة عامة عن حوادث الطرق

الحوادث

ياسمين فواز



قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، طلب مناقشة عامة إلى الأمانة العامة للمجلس، بخصوص حوادث الطرق واستمرار سقوط آلاف من المواطنين ما بين وفاة ومصابين، وسوء الطرق فى عدد من المحافظات من بينها السويس.



وأشار النائب ضمن طلب المناقشة، إلى أن طريق السخنة بالسويس يعاني من مشاكل فنية ووجود أكثر من 70 كيلو متر بدون إضاءة نهائية، بالإضافة إلى سوء الطريق فى بعض المناطق، الأمر الذي يتسبب أسبوعياً فى سقوط ضحايا، رغم تقديمه عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة لوزير النقل عن المشاكل بطريق السخنة وطرق السويس، الأمر يقابل بتجاهل من الحكومة.



وتابع أن طريق السخنة يتردد عليه عشرات آلاف من المركبات من سيارات النقل والملاكي وأتوبيسات نقل العمال التى تتردد على موانئ السويس الخمسة، ومنطقة تنمية شمال غرب خليج السويس والقرى السياحية والمتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة من السويس والغردقة، ومحافظة البحر الأحمر والصعيد.



وأشار فى طلب المناقشة الذى وقع عليه أكثر من 20 نائب آخرين، بسرعة عقد المناقشة العامة لعرض مشكلة حوادث الطرق والأرقام المخيفة للمصابين والوفيات التى تسقط سنويًا على الطرق داخل مصر وآلية الحكومة فى التعامل مع هذا الأمر، وإيجاد حل بجدول زمني للحفاظ على حياة المواطنين بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية والتنفيذية.