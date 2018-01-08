الشاباك يعتقل إسرائيليتين بتهمة الانضمام لداعش‎

جهاز الشاباك

عادل عبد الجواد:



اعتقل جهاز الأمن العام في إسرائيل "الشاباك" فتاتين من عرب إسرائيل انضمتا إلي تنظيم داعش الإرهابي مؤخرا من منطقة النقب الإسرائيليى.



وكشف الشاباك أن الفتاتين رحمة وتسنين الأسد 19 عاما قد خططتا لتنفيذ عمليات ضد اليهود والإسرائيلين، وهما علي علاقة بتنظيم داعش خارج إسرائيل وأنهما درستا سيناريوهات مختلفة لتنفيذها.



كما كانت رحمة وتسنين، على اتصال مع عناصر إرهابية تنتمي لداعش في الخارج، وحتى تلقتا تعليمات بالقيام بمهام تحضيرية؛ تمهيدا لتنفيذ العملية الإرهابية، بالإضافة إلي نشر منشورات للإشادة بداعش والتحريض على عمليات ضد اليهود والإسرائيليين، وتبين أثناء التحقيق أن رحمة وتسنين خططتا للسفر إلى خارج البلاد، بهدف الانضمام للقتال في صفوف داعش.