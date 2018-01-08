الملا يترأس أولى اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات البترول

وزير البترول خلال رئاسة الجمعيات

نسمة بيومى



رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، باكورة اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام، لاعتماد الموازنات التخطيطية الجديدة خلال العام المالى 2018/2019، لكل من شركتى أنابيب البترول والقاهرة لتكرير البترول.



جاء ذلك بحضور، المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة، والجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمحاسب محمود حنفى وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات، وعادل رجب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.



وأوضح الوزير أن الموازنات الجديدة لشركات بترول القطاع العام تستهدف رفع معدلات الأداء في معامل التكرير المصرية، وتعظيم دورها كمشروعات إستراتيجية لتأمين إمدادات الوقود للمواطنين ومختلف قطاعات التنمية.



وأكد الملا على أهمية التعجيل بالمشروعات الجارى تنفيذها في مجال البنية التحتية لنقل المنتجات البترولية لمواكبة الزيادة السكانية وزيادة الاستهلاك، ومواصلة التوسعات الجارية في الشبكة القومية لنقل المنتجات البترولية عبر خطوط الأنابيب التى يصل أطوالها إلى 5700 كم، باعتبارها شراييناً رئيسية لإمداد مختلف محافظات الجمهورية باحتياجاتها البترولية من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك، مشيرًا إلى دخول تسهيلات جديدة على المنظومة، وتتمثل في تسهيلات سوميد بالعين السخنة ووادى فيران في سيناء، لافتاًَ إلى أهمية تأمين ومراقبة خطوط الأنابيب لحمايتها من السرقة.



وخلال الجمعية العامة لشركة القاهرة لتكرير البترول، أكد الوزير على أهمية دعم دور الشركة في تحقيق معايير الأمن والسلامة والصحة المهنية بمنطقة مسطرد الجغرافية البترولية.



وأكد المهندس عبدالمنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول، أن العام المالى 2017/2018 سيشهد تنفيذ خطتها العاجلة لإستكمال مشروعات البنية التحتية لخطوط أنابيب نقل المنتجات البترولية لمواكبة خطط الدولة التنموية، وملاحقة التوسع فى المشروعات الإستراتيجية لتخزين المنتجات البترولية ومحطات الكهرباء والمصانع ومشروعات الشبكة القومية للطرق.



وأوضح أن الموازنة التخطيطية للعام المالى 2018/2019 تتضمن مشروعات جديدة لرفع كفاءة خطوط الخام والمنتجات البترولية، ومشروعات الإحلال والتجديد للخطوط القائمة ومشروعات الأمن الصناعى وحماية البيئة، مشيراً إلى الانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات لنقل وإمداد المنتجات البترولية إلى محافظات الصعيد والقاهرة الكبرى.



وتابع أنه يجرى المضي قدماً في تنفيذ 16 مشروعًا جديدًا في عدة مناطق من الجمهورية، تسهم فى رفع معدلات ضخ المنتجات البترولية وتدفيعها إلى مناطق الاستهلاك، لافتاً إلى أنه من المخطط نقل 57.5 مليون طن من الخام والمنتجات البترولية عبر شبكة الخطوط خلال العام.



وأشار الدكتور إيهاب زهرة، رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، إلى أن الموازنة التخطيطية تضع في قائمة أولوياتها مواصلة برامج التطوير والإحلال والتجديد ووحدات ترشيد استهلاك الطاقة في معملى مسطرد وطنطا، ومن المخطط تكرير 6.9 مليون طن خام بالمعملين، خلال العام للمساهمة في خطة قطاع البترول لتوفير احتياجات السوق من البنزين بأنواعه بكميات تصل إلى 1.2 مليون طن، و3 ملايين طن مازوت، و350 ألف طن من وقود الطائرات، و1.2 مليون طن سولار، و80 ألف طن بوتاجاز، و66 ألف طن من النافتا.