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رياضة
القمة 115.. الأهلي لم يخسر الكلاسيكو منذ 3885 يوما
الإثنين 08 يناير 2018 12:57 م
الأهلي لم يخسر من الزمالك
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الأهلي لم يخسر من الزمالك
تفوق كاسح لأبناء الجزيرة على الزمالك في مختلف البطولات
على المصرى:
ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رقمًا جديدًا قبل خوض مباراة القمة، اليوم الإثنين، ضمن لقاءات الأسبوع السابع عشر من الدورى المصرى الممتاز، ببقائه 3885 يومًا دون أن يتلقى هزيمة في مباريات القمة أمام الزمالك خلال مسابقة الدوري.
وتعود آخر خسارة للأهلي في مباريات القمة بالدوري إلى 21 مايو 2007 في الدور الثاني من الدوري موسم 2006 – 2007، والتي انتهت بهدفين دون مقابل أحرزهما تامر عبدالحميد وجمال حمزة، وكانت في ظروف خاصة تحيط بها بعد أن حسم الأحمر اللقب لصالحه وقتها، وقرر البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للأهلي، منح راحة لمعظم اللاعبين الأساسيين، قبل خوض مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام الإسماعيلي.
وتحقق هدف الجهاز الفني للأهلي من راحة اللاعبين في هذا الوقت، بعد أن استطاع الفريق بعد الراحة أن يحقق بطولة كأس مصر، ويتفوق على الإسماعيلي في الدور نصف النهائي بنتيجة هدفين دون مقابل، بالإضافة إلى الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 4-3، وخلال الفترة من قمة الدور الثاني بالدوري موسم 2006 – 2007 وحتى مباراة اليوم خاض الأهلي 15 مباراة أمام الزمالك في الدوري حقق خلالها 8 انتصارات و7 تعادلات.
ويعد الأهلي والزمالك هما أكثر فريقين في الكرة المصرية تجمعهما مواجهات مباشرة في مختلف البطولات، والتي تشهد جميعها تفوقـًا أحمر، حيث تقابلا في الدوري 114 مرة، حقق خلالها الأهلي 42 انتصارًا، بينما خسر 25 مرة وسيطر التعادل على 47 مباراة، استطاع الأهلي إحراز 139 هدفـًا في الشباك البيضاء بالدوري، بينما استقبلت الشباك الحمراء 98 هدفـًا.
أما في بطولة كأس مصر، فتقابل الفريقان 31 مرة، حقق خلالها الأهلي 16 انتصارًا، بينما خسر 10 مرات وسيطر التعادل على 5 مواجهات، واستطاع الأحمر إحراز 57 هدفـًا في الزمالك بكأس مصر، بينما استقبلت الشباك الحمراء 46 هدفـًا.
وتواجه الفريقان في كأس السوبر المحلي 5 مرات، حقق الأهلي الفوز في مباراتين، بينما سيطر التعادل على 3 مباريات، وتم اللجوء خلالهما إلى ركلات الترجيح، استطاع الأهلي إحراز 5 أهداف في الزمالك بكأس السوبر المحلية، بينما استقبلت الشباك الحمراء هدفين فقط.
وفي البطولات الإفريقية يتفوق الأهلي في 9 مباريات جمعته بالزمالك، حقق فيها الأحمر الفوز في 5 مباريات، بينما خسر مباراة واحدة، وسيطر التعادل على 3 مواجهات، استطاع الأهلي إحراز 15 هدفًا في الزمالك خلال البطولات الأفريقية، بينما استقبلت الشباك الحمراء 9 أهداف.
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