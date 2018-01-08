التخطيط تنظم ورشة عمل لتحديث إستراتيجية التنمية المستدامة

التخطيط تنظم ورشة عمل

المال - خاص



نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الإثنين، ورشة عمل لمناقشة تحديث محور الصحة والسكان بإستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ومناقشة رؤية وزارة الصحة ومناقشة التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة بمصر.



أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان لها، أن الرؤية الإستراتيجية للصحة حتى عام 2030 تستهدف أن يتمتع كافة المصريين بالحق في حياة صحية سليمة آمنة، من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز، وقادر على تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة والتدخل المبكر لكافة المواطنين بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين، ويحقق رضا المواطنين والعاملين في قطاع الصحة لتحقيق الرخاء والرفاهية والسعادة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولتكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربيا وإفريقيا.



وأشارت إلى أن رؤية 2030 هي رؤية الشعب المصري كله وليس الحكومة أو وزارة التخطيط، موضحة أنه من هذا المنطلق كان من الضروري وجود مثل هذه الفعاليات لتحديث إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030” بما يتماشى مع احتياجات كافة المواطنين.



وأشارت إلى إطلاق الوزارة لتطبيق "شارك 2030" على الهواتف المحمولة، يسمح بمشاركة الشباب في تحديث رؤية مصر 2030، من أجل العمل على تبسيط رؤية مصر 2030 وأهدافها على المواطن، ويمكن للمواطن تصفح الرؤية وإبداء التعليقات والآراء في خطط الدولة عملاً بمبدأ التشاركية المجتمعية، وتأتي هذه الفعاليات محققة لأهداف الوزارة في مناقشة القضايا والموضوعات التي تهم المواطن المصري.



وأكدت أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح لتطبيق التنمية المستدامة في كل القطاعات، مطالبة بتطبيق مفهوم التنمية المستدامة في كل القطاعات، لأن التنمية التقليدية لم تأت بنتيجة، ويجب الأخذ في الاعتبار حقوق الأجيال الحالية والقادمة، ويجب أن تكون هناك كفاءة في استخدام الموارد.



وحضر الفعالية، الدكتور حسين أباظة، رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 بوزارة التخطيط، وعدد من ممثلي الوزرات الأخرى منها: الصحة والسكان، الشباب والرياضة، البيئة، ومعهد التخطيط القومي، والتضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، ووزارة الإسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، الخارجية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلين عن نقابة الصيادلة، ونقابة الأطباء والمركز القومي للبحوث.