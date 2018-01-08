استقرار أسعار اللحوم و25 جنيهًا لكيلو الدواجن

اللحوم والأسماك

أحمد اللاهونى



استقرت أسعار اللحوم اليوم فى السوق المحلية لتتراوح بين 100 و120 جنيهًا لكيلو الكندوز و125 للضانى، و135 للبتلو.



كما استقرت الدواجن عند 25 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و30 للساسو و35 للبلدى، و45 و50 للرومى، و40 للبط، و34 لطبق البيض.



واستقرت أسعار الأسماك أيضًا عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وتراوح الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.













