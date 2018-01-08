بروتوكول تعاون لتمويل المشروعات التنموية بقرى بئر العبد

وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف

بدور إبراهيم



وقع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية اليوم الاثنين بمقر الوزارة، بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي المصري بحضور الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مصر الخير وهشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي.



ويهدف البرتوكول إلى تمويل المشروعات التنموية متناهية الصغر والصغيرة بالقرى التابعة لمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.



وقال الدكتور هشام الشريف إن البروتوكول يهدف أيضا إلى دعم المشروعات التنموية الاقتصادية لـ ٢٤ قرية تابعة لمدينة بئر العبد فى كل قطاعات النشاط الاقتصادى خاصة فى مشروعات الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والنشاط الصناعى لتوفير فرص عمل والقضاء على الأمية والبطالة.



وأضاف الشريف أن الوزارة ستنسق مع الوزارات المعنية ومحافظة شمال سيناء بتوفير الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات وتذليل العقبات فيما يتعلق بالتراخيص اللازمة، على أن يقوم البنك الأهلى بتوفير تمويل تلك المشروعات، وأشار الوزير إلى أن مصر الخير ستوفر الدعم الفنى مع توليها عملية التسويق.



وأوضح وزير التنمية المحلية أن بروتوكول التعاون يأتى فى إطار جهود الوزارة لتحفيز وتشجيع الاستثمارات فى المناطق الأولى بالرعاية وتنفيذ سياسة تنمية الأراضى للأغراض التنموية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص.



وقال إن الوزارة تسعى أيضا لإقامة مجمعات حضارية عن طريق إنشاء مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة وتذليل ما يقابلها من عقبات لمزاولة أنشطتها.



وقال الوزير إننا نهدف من هذا البروتوكول أيضا لتوفير فرص عمل وتحويل هذه المدينة إلى منطقة بلا بطالة، وأضاف أن مصر الخير والبنك الأهلي لديهما نماذج ثبت نجاحها على الأرض ونسعى لخلق أمل لسكان بئر العبد، وأكد الوزير أن التنمية الحقيقة بخلق فرص عمل في جميع المحافظات.



ومن جانبه قدم الدكتور على جمعة الشكر للدكتور هشام الشريف ورئيس البنك الأهلى على الجهود التى يقومان بها لتنمية قري شمال سيناء، وأشاد جمعة بالتعاون القوي بين الحكومة ووزاراتها المختلفة والبنك المصرية والمجتمع المدني وقال إننا نسعى إلى البناء والتقدم إعطاء الأمل والاستمرار في العمل لنصل إلى تنمية للمجتمع وإعطائه ما يستحق.



وفِي السياق نفسه قال هشام عكاشة إن البنك يسعى إلى التمويل المباشر لكل المشروعات التى سيتم اقتراحها وتنفيذها لإيجاد فرص عمل فعلية، والتي ستكون اضافة كبيرة لأهالي المنطقة بعد المشاكل والمتاعب التي عاشها سكان تلك المنطقة.