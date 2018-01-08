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سيـــاســة
السيسي عن معالجة المياه: لمواجهة مشكلة محتملة ومش عايز أتكلم أكتر
الإثنين 08 يناير 2018 11:33 ص
عبد الفتاح السيسي
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عبد الفتاح السيسي
المال ـ خاص:
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ برنماج هو الأضخم والأكثر تكلفة في تاريخ مصر لمعالجة مياه الصرف الصحي، وأكد خلال افتتاح عدد من مشروعات الطرق والإسكان أن المواطن له مصلحة مباشرة من مشروعات معالجة المياه.
وأضاف الرئيس "أنا بقولكم يا مصريين وبسجل معاكم.. اللي بيتعمل دلوقتي أكبر مشروع في تاريخ مصر لمعالجة وتحلية المياه.. إحنا بنتكلم في أرقام كبيرة جدا.. إحنا بنعمل المشروع علشان نحل بيه مسألة محتملة.. وأنا مش عايز أتكلم أكتر من كدة".
وأوضح أن تكلفة مشروعات معالجة مياه الصرف تتراوح بين 50 – 70 مليار جنيه، ولفت إلى أن تجهيز تلك الخطوة جاء حتى لا يواجه المصريون مشكلة في يوم من الأيام، مؤكدا جاهزية مصر لمواجهة أي مشكلة تترتب على نقص المياه.
جدير بالذكر أن سد النهضة الذي تقيمه أثيوبيا على النيل قد يؤدي إلى تهديد حصة مصر من مياه النيل في المستقبل.
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