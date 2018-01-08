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المرأة المصرية والوصول إلى مراكز صنع القرار.. مائدة مستديرة الخميس
الإثنين 08 يناير 2018 11:20 ص
جمعية الحقوقيات المصريات
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جمعية الحقوقيات المصريات
سلوى عثمان:
قبل انتهاء عام المرأة وبدء عام جديد يدعم حقوق الانسان في مصر وفقا لدعوة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع نهاية عام 2017, تنظم كل من جمعية الحقوقيات المصريات وصندوق دعم المسأواة بين الجنسين التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة المائدة المستديرة الموسعة على المستوى القومي لمناقشة ورقة السياسات الخاصة بـ"المرأة المصرية والوصول إلي مراكز صنع القرار"، ومن المقرر عقد المائدة المستديرة يوم الخميس الموافق11 يناير 2018.
وذلك في إطار مشروع "تعزيز المشاركة السياسية للنساء – وعي" الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء في المناطق المهمشة في ثماني محافظات في مصر وهي (القاهرة – الجيزة – الدقهلية – الإسكندرية – بني سويف – المنيا – قنا – أسوان)، ويعد هذا المشروع جزءا من استراتيجية الجمعية التي تهدف الى دعم عملية التطور الديمقراطي للنساء والعمل على تقديم آلية لدعم وتعزيز حقوق النساء وبناء قدراتهن وتمكينهن من المشاركة بفاعلية في الحياة السياسية عن طريق مواجهة الحواجز الهيكلية والمؤسسية والاجتماعية والثقافية التي تعوق النساء من التمتع بحقوقهن القانونية والمدنية والاندماج بحرية في الحياة السياسية.
وسوف تتناول المائدة المستديرة عرضا لأهم المعوقات التشريعية والمجتمعية التى تعوق المشاركة السياسية والإجتماعية للمرأة في مصر في ضوء نتائج أوراق السياسات المنتجة بالمشروع.
إضافة إلى عرض لأهم نتائج وتوصيات ورقة السياسات مناقشة المشاركين حول رؤيتهم لنتائج أوراق السياسات التى تم عرضها ما هي الآليات والاستراتيجيات المقترحة علي المستوي التشريعي والاجتماعي التى تدعم وتساند المرأة في المشاركة السياسية والاجتماعية.
وذلك بمشاركة عدد من المسئوليين الحكوميين المعنيين بقضية المشاركة السياسية للنساء بالاضافة الى المراكز المتخصصة والجمعيات الاهلية والنقابات المهنية والاحزاب السياسية مع دعم لفيف من اعضاء مجلس النواب المعنيين بمشروعات القوانين المتعلقة بالمرأة والتى يناقشها مجلس النواب الان او خلال العام القادم.
ومن المقرر تنفيذ المائدة المستديرة يوم الخميس الموافق 11 يناير 2017 من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتي الواحدة والنصف ظهرا.
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