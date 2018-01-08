خطة النواب تجتمع مع 10 وزارات لاستكمال موازنة البرامج

النائبة سيلفيا نبيل عن حزب المصريين الأحرار

ياسمين فواز:



قالت سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة، ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمتابعة تنفيذ موازنة البرامج والأداء وإستراتيجية 2030 إن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الثلاثاء بحضور وزارتي المالية والتخطيط لمناقشة التقرير الربع السنوي الأول، والثاني لموازنات البرامج والأداء لوزارات "التربية والتعليم والتعليم العالى والتضامن والنقل والإسكان والاتصالات.



وأضافت أن اللجنة ستعقد اجتماعا الخميس المقبل مع وزارات "المالية والآثار والقوى العاملة والتنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتجارة والتموين والشباب والرياضة والصحة"، لاستكمال تطبيق موازنة البرامج للسنة المالية 2018-2019.