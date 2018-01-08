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اتصالات وتكنولوجيا
إيتيدا تطالب شركات التوقيع الإلكترونى بالاطلاع على مشروعاتها
الإثنين 08 يناير 2018 10:52 ص
إيتيدا
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إيتيدا
محمود جمال
طلبت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» من شركات حلول التوقيع الإلكترونى، الاطلاع على أسماء المشروعات المستهدفة، وتوقيتات التنفيذ، وحجم الميزانية المرصودة لها، حتى تتمكن من دعمها ماليا وفنيا خلال العام الحالى.
وقال محمد كيوان، رئيس الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكترونى «إيجيبت تراست»، إن ممثل من إيتيدا اجتمع مؤخرا مع مسئولى شركات التوقيع العاملة بالسوق المحلية للرد على مطالبها، والتأكيد على رؤية رئيس الهيئة بشأن دعم وتشجيع تلك الصناعة، لافتا إلى أنه جارٍ تحديد قيمة الدعم المادى المفترض توجيهه لهذه المشروعات.
كانت شركات «إيجبيت تراست» و«SNS» و«مصر المقاصة» قد تقدمت بمذكرة إلى إيتيدا قبل نهاية العام الماضى تتضمن تفعيل تطبيقات التوقيع على شرائح المحمول، وتشكيل مجموعة عمل بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات « CIT » بالاتحاد العام للصناعات، وجميعة اتصال لإعداد خطة لتأمين المعاملات المالية التى تتم بالبطاقات الذكية عبر التوقيع الالكترونى.
وأوضح كيوان لـ«المال» أن الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على عقد اجتماع شهرى لمراجعة الملاحق الفنية الخاصة بتراخيص الشركات ووضع حد أدنى للضوابط الفنية المطلوبة، علاوة على تفعيل أنظمة التوقيع E-SINGUTARE من خلال تحرك الهيئة مع الجهات المستهدفة.
وأضاف أن دور الهيئة لا يقتصر على توفير دعم مادى فحسب بل مساعدة الشركات على تنفيذ مشروعات جديدة، كما تتيح لشركات التوقيع المرخص لها المشاركة فى تنفيذ مشروعات ميكنة الجهات الحكومية.
ولفت إلى أن الشركات شددت أيضا على ضرورة تحديث اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004 استنادا إلى بعض اللوائح الأوروبية فـى هذا المجال، بالإضافة إلى وضع دليل استرشادى للمواصفات الخاصة بأدوات التوقيع الإلكترونى.
يذكر أن الممارسات الخاصة بالتوقيع الإلكترونى فى مصر تخضع لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية رقم 109 لسنة 2005 وتشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية التى يمكن تقديمها إلكترونياً للمواطنين.
ويعمل «مركز تميز للتوقيع الالكترونى» التابع لإيتيدا، على اعتماد تطبيقات التوقيع الإلكترونى وتقوم الهيئة بإدارة وتنظيم وتحديد معايير التوقيع الالكترونى وإصدار وتجديد التراخيص لمزاولة الأنشطة فى مجال المعاملات والتوقيعات الإلكترونية.
ايتيدا
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