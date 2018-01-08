شغلنى تخطط للتوسع بالسوق الهندية

شغلنى -

❏ عمر خليفة: الشركة تعاقدت مع برومو ميديا لإدارة خطتها التسويقية



المال ـ خاص



يعتزم موقع «شغلنى دوت كوم» للتوظيف أون لاين، التوسع بالسوق الهندية خلال العام الحالى بغرض توسيع قاعدة بياناته، واختراق دول منطقة الخليج، لا سيما أن العمالة الهندية رخيصة الثمن، وتحتاج إليها الدول العربية بكثافة.



وقال عمر خليفة، مؤسس ورئيس الموقع، إنه تعاقد مع شركة برومو ميديا للإعلان والإنتاج لوضع خطة تسويقية للشركة خلال المرحلة المقبلة، منوها أن عدد مستخدمى الموقع يصل إلى 80 ألف مستخدم، وتستهدف الشركة زيادتهم إلى لمليون مستخدم، علاوة على 60 ألف شركة.



وكشف خليفة لـ«المال»، عن تعاقد الشركة مع نادى الصيد، لعقد ملتقى للتوظيف خلال عام 2018، ويتراوح أعداد العاملين من السعودية والإمارات ولبنان بين 1000 و2000 عميل.



وأضاف أن «شغلنى» يعتزم إقامة 4 ملتقيات للتوظيف العام الحالى، أحدهم خلال النصف الأول من 2018، ويستهدف مدن الصعيد، ويقام فى المنيا، أو بنى سويف، والثانى فى بشهر أكتوبر.



وأشار إلى أن الشركة تخطط لإنشاء مكتب بإحدى دول الخليج خلال عامين، لتتمكن من تغطية دول المنطقة بالكامل.



يذكر أن «شغلنى» منصة إلكترونية؛ تمثل حلقة وصل بين راغبى العمل من أصحاب المؤهلات العليا، والمتوسطة، والحرفيين والفنيين، والشركات فى وظائف مختلفة، منها مندوبى مبيعات، وكاشير، بدأ عمله فى سبتمبر 2015.



ويتيح الموقع للباحث عن العمل إنشاء حساب يسجل فيه جميع بياناته الشخصية، والوظيفة التى يبحث عنها، إلى جانب الراتب الذى يسعى للحصول عليه، وتقوم الشركات بإنشاء حسابات، وتتصفح الحسابات الشخصية للمتقدمين، وتراسل من تجد فيه احتياجاتها ، علما بأن %90 من المسجلين فى الموقع من المصريين، مقابل %10 من بلدان عربية أخرى، كالسعودية، والأردن، ولبنان.