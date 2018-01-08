لماذا لا يشعر المواطن بتحسن خدمات الاتصالات؟

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❏ خالد حجازى: الجيل الرابع يوفر سرعات إضافية للإنترنت فقط

❏ حمدى الليثى: الشركات مطالبة بتحديث بنيتها التحتية

❏ خالد نجم: السوق فى حاجة إلى «قيمة مضافة» جديدة

❏ مصدر حكومى سابق: ضعف الترددات الممنوحة للمشغلين السبب



سمية كمال



رغم مرور أكثر من 3 أشهر على إطلاق خدمات الجيل الرابع للاتصالات 4G بالسوق المحلية، إلا أن عملاء شركات المحمول ما زالوا غاضبون، من سوء جودة الخدمة، وضعفها فى أغلب المناطق على مستوى الجمهورية.



قال خالد حجازى، رئيس القطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر، إن عدم شعور المواطن بتحسن خدمات الاتصالات حتى الآن أمر طبيعى، لا سيما أن ما يميز تكنولوجيا الـ 4G عن خدمات الجيل الثالث فارق سرعات بسيط.



وأكد أن شعور العميل بحدوث تغير جوهرى فى خدمات الاتصالات بعد إطلاق خدمات الجيل الثالث 2007، يرجع إلى طرح خدمات الإنترنت عبر المحمول، ما كان يعتبر إنذاك تحول جذرى فى عالم تطبيقات المحمول، والانتقال حينها من تكنولوجيا الجيل الثانى إلى الثالث.



وقال خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات السابق، إن تحسن خدمات الإنترنت المحمول على مستوى الجمهورية، بحاجة إلى مدة لا تقل عن عام، لافتا إلى أن شركات الاتصالات الأربعة العاملة بالسوق المحلية، ما زالت تعمل على إعادة توزيع الأطياف الترددية المملوكة لها، وزيادة عدد محطات تقديم الخدمة لضمان رضاء العملاء.



وأضاف حمدى الليثى، رئيس شركة ليناتل لحلول شبكات الاتصالات، أن خدمات المحمول لم تتحسن مطلقا، لا سيما أن الحيز الترددى الذى حصلت عليه الشركات بموجب تراخيص الجيل الرابع خلال العام الماضى ما زال أقل.



ولفت إلى أنه من الضرورى أن يضخ المشغلين استثمارات جديدة، فى مجالات تحديث شبكة بنيتها التحتية، والتوسع فى بناء محطات أبراج محمول جديدة، لتغطية الجمهورية بالكامل، تزامنًا مع إحكام جهاز تنظيم الاتصالات الرقابة على معايير جودة الخدمة، واشتراط ألا تقل سرعة الإنترنت المحمول عن 4 ميجابايت.



وطالب خالد نجم وزير الاتصالات السابق، من الشركات بإطلاق حزمة خدمات قيمة مضافة تمس حياتهم اليومية على صعيد المعاملات الحكومية والمرافق العامة ، عبر عقد شراكات إستراتيجية فيما بينهم أو مع البنوك، أو مزودى حلول خدمات المدفوعات الإلكترونية.



وأرجع مصدر حكومى سابق السبب وراء سوء جودة خدمات الاتصالات إلى قلة الترددات الممنوحة للمشغلين بموجب تراخيص 4G، الأمر الذى انعكس بدوره على خدمات الجيل الثالث، لا سيما أن الشركات قامت بتوجيه ترددات 3G غير المستغلة فى تقديم خدمات الجيل الرابع للعملاء.



وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات ، فإن عدد مستخدمى المحمول فى مصر حتى سبتمبر الماضى يقدر بـ 99.4 مليون مشترك، بواقع 32.7 مليون لأورنج، و42.7 مليون لفودافون، و 23.9 مليون لاتصالات، بينما جذبت المصرية للاتصالات عبر شبكتها الرابعة للمحمول we منذ إطلاقها خدمات الموبايل رسميا فى 18 سبتمبر الماضى وحتى الآن مليونى مشترك.



يشار إلى أن «المصرية للاتصالات» و«فودافون» و«أورنج» و«اتصالات» حصلت على تراخيص الجيل الرابع للاتصالات خلال 2016 ، وسددت كامل قيمتها البالغة 1.1 مليار دولار و10 مليارات جنيه إلى جهاز تنظيم الاتصالات ، مقابل 40 ميجاهرتز ترددت ، وأطلقت الشركات الاربعة خدمة 4G رسميا فى 29 سبتمبر الماضى.