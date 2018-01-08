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بورصة وشركات
آل الحمبولي تستحوذ على 22.5% من AMECATH القابضة
الإثنين 08 يناير 2018 10:30 ص
كوبون أميكو ميديكال
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كوبون أميكو ميديكال
أحمد على:
استحوذ رجل الأعمال محمد الحمبولى، وعائلته على %22.5 من أسهم شركة AMECATH القابضة – مقرها قبرص -، عبر شراء الحصة من شركة tvm هيلث كير الإماراتية، التى تمتلك حاليا %77.5 من أسهم الشركة.
وكشف محمد الحمبولى، الرئيس السابق لشركة أميكو ميديكال، التى كانت مقيدة ببورصة النيل، أنه تم توظيف حصيلة تخارج العائلة من شركة أميكو ميديكال، فى الاستحواذ على %22.5 من «AMECATH» القابضة، مفضلا عدم ذكر قيمة الصفقة بالتحديد.
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن عائلته كانت تمتلك نحو %30 من أسهم شركة أميكو ميديكال للصناعات الطبية، قبل بيعها لشركة TVM هيلث كير الإماراتية منذ عدة أشهر.
يُذكر أن الأخيرة كانت قد استحوذت فى عام 2016، على كامل أسهم شركة أميكو ميديكال، البالغ عددها 3.3 مليون سهم، وكانت مقيدة أنذاك ببورصة النيل، وذلك من خلال عرض شراء إجبارى بسعر 19.5 جنيه للسهم الواحد، لتصبح الشركة الإماراتية مالكة حاليا لـ 98.9% من «أميكو ميديكال».
وأوضح الحمبولى أن "TVM هيلث كير الإماراتية" قامت بنقل ملكية «أميكو ميديكال» إلى شركة «AMECATH» القابضة، لتمتلك الأخيرة بذلك مصنع الشركة بالعاشر من رمضان.
وأشار إلى أن «AMECATH» القابضة، افتتحت مؤخرًا أول مصنع لإنتاج القساطر الطبية المتطورة بمصر ، تحت مسمى مصنع "إم تى تكنولوجى للقساطر الطبية"، مشيرًا إلى أن إنتاج المصنع سيتم تصديره لدول أوروبا.
يُذكر أن مصنع «إم تى تكنولوجى للقساطر الطبية»، تم تأسيسه برعاية كلًا من «أميكو ميديكال»، و«كيمال للمنتجات الطبية»، وهما شركتان تابعتان لـ«AMECATH» القابضة.
وأسست شركة TVM الإماراتية، صندوقا بقيمة 250 مليون دولار للاستثمار فى الأدوية المضادة للسرطان بأسواق الخليج وتركيا ومصر والهند وسنغافورة، وتخطط لضخ تلك الاستثمارات على مدى العامين المقبلين.
فيما قامت حتى الآن بضخ استثمارات تصل إلى 150 مليون دولار تقريبا، فى منطقة الخليج، بما فى ذلك مجالات الرعاية الطويلة الأجل، وإعادة التأهيل، والرعاية المنزلية، وعلاج العقم، والأجهزة الطبية.
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