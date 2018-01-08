كومرتس الألمانى يتوقع 60 دولارا لبرميل برنت

برنت

خالد بدر الدين



يتوقع بنك «كومرتس» الألمانى، أن يبلغ سعر خام برنت 60 دولارا خلال عام 2018 بعد أن صعدت أسعار البترول 17 % خلال العام الماضى، بفضل قوة الطلب ليتجاوز برميل البترول الأمريكى 60 دولارا، وأكثر من 67 دولارا لبرميل برنت لأول مرة منذ مايو 2015، مما يؤكد حدوث انكماش فى وفرة المعروض العالمى من الخام التى لازمت الأسواق منذ منتصف عام 2014.



وحذر كارستن فريتش، المحلل لدى بنك «كومرتس» من أن الأسعار تواجه تصحيحا نزوليا، متوقعا أن يضعف الدعم الذى حصلت عليه من الاضطرابات فى إيران، ما لم يبدأ الوضع فى التأثير على إنتاج النفط، وهو ما لم يحدث حتى الآن، أو أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران.



وتراجعت قليلا أسعار البترول، مع نهاية أول أسبوع فى العام الجديد، إلى 67.62 دولار لبرميل خام القياس العالمى مزيج برنت، و 61.44 دولار لبرميل خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط، هبوطا من 68.27 دولار لبرميل برنت و62.21 دولار للخام الأمريكى.



وذكرت وكالة رويترز، أن أسعار البترول هبطت من أعلى مستوياتها منذ ربيع 2015 بسبب الزيادة الكبيرة فى الإنتاج الأمريكى، والتى بلغت %10 من المستويات المتدنية المسجلة فى ديسمبر الماضى، وتراجع الطلب على المنتجات المكررة ونقص الإمدادات، ولكن يجرى تداول الخام عند أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2014 حين انهارت الأسعار إثر القرار التاريخى لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» بوقف خفض الإنتاج لدعم الأسعار.



ويؤكد محللون فى بنك «كوميرتس» أن التوترات السياسية فى إيران ثالث أكبر منتج للنفط فى (أوبك) دفعت الأسعار إلى الارتفاع فى بداية العام الجديد، ولكن إنتاج الخام فى إيران لم يتأثر بالاضطرابات فى الوقت الذى من المتوقع فيه أن يكسر الإنتاج الأمريكى حاجز عشرة ملايين برميل يوميا، وهو مستوى قريب من إنتاج كل من روسيا والسعودية، مما يثير شكوكا حول استمرارية صعود الأسعار.



وأعلنت شركة «بيكر هيوز» الأمريكية لخدمات الطاقة فى تقريرها الذى يحظى بمتابعة وثيقة فى أسواق البترول، أن شركات الحفر النفطى أوقفت تشغيل 5 حفارات نفطية الأسبوع المنتهى 5 يناير الجارى، لينخفض إجمالى الحفارات العاملة إلى 742 فى أول خفض أسبوعى منذ ثلاثة أسابيع، برغم صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ ربيع 2015.



وأظهر مسح أجرته «رويترز»، أن «أوبك» زادت مستوى الالتزام باتفاق خفض إمدادات النفط فى ديسمبر الماضى، بفضل المزيد من التراجع فى إنتاج فنزويلا وتخفيضات إضافية من دول خليجية، مما يظهر التزاما قويا بالاتفاق على الرغم من ارتفاع الأسعار وهبوط مخزونات الخام فى الولايات المتحدة الأمريكية.



وأوضح أن نسبة الالتزام بالتخفيضات ارتفعت حاليا إلى %128 من %125 فى نوفمبر الماضى، وضخت الإمارات العربية المتحدة نفطا يقل عن المستوى المحدد لها فى «أوبك» للمرة الأولى منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ فى يناير 2017 لتنضم إلى السعودية والكويت، لأن الإمارات ستتولى رئاسة «أوبك» هذا العام، وتشعر بأنه ينبغى عليها القيام بما هو أفضل.



وتخفض (أوبك) الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا فى إطار اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء فى المنظمة، حتى نهاية 2018، وبلغ إنتاج المنظمة فى ديسمبر 32.28 مليون برميل يوميا فى المتوسط، بارتفاع 530 ألف برميل يوميا عن المستهدف المعدل.



وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أكدت أن مخزونات النفط التجارية فى الولايات المتحدة هبطت 7.4 مليون برميل الأسبوع الماضى، متجاوزة التوقعات مع ارتفاع معدلات التشغيل فى مصافى التكرير إلى أعلى مستوى منذ عام 2005 بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.



والملاحظ أن التخفيضات فى الإنتاجية التى تقودها «أوبك» وروسيا تساعد فى خفض المخزونات العالمية من الخام، حتى مع استمرار ارتفاع الإنتاج الأمريكى الذى صعد الأسبوع الماضى إلى 9.78 مليون برميل يوميا، غير أن مخزونات الخام هبطت إلى 7.4 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي29 ديسمبر، إلى 424.48 مليون برميل، فى حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض5.1 مليون برميل.



ويقول متعاملون إن الأسواق انتعشت كثيرا خلال الفترة الأخيرة فى وقت من المنتظر أن يزيد فيه الإنتاج الأمريكى مجددا، وتظهر شكوك بشأن ما إذا كان نمو الطلب سيستمر عند المستويات الحالية، كما ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط %16 منذ منتصف 2016 ليبلغ 9.75 مليون برميل يوميا بنهاية العام الماضى.



وقد تأثرت المعنويات سلبا ببعض المخاوف من أن روسيا قد لا تكون ملتزمة بشكل كامل بتعهداتها فى الاتفاق مع (أوبك) بخفض الإنتاج بواقع 300 ألف برميل يوميا من أعلى مستوى شهرى فى 30 عاما، والبالغ 11.247 مليون برميل يوميا الذى سجلته فى أكتوبر 2016.



وتظهر أحدث بيانات عام 2017 أن إنتاج روسيا من النفط زاد إلى 10.98 مليون برميل يوميا فى المتوسط، مقارنة بـ 10.96 مليون برميل يوميا فى 2016 و10.72 مليون برميل يوميا فى 2015 غير أن أسعار البترول واصلت يوم الخميس الماضى ارتفاعها لأعلى من 68 دولارا للبرميل إلى أعلى مستوى منذ مايو 2015 بدعم من التوترات فى إيران التى أثارت القلق بشأن تعرض الإمدادات لمخاطر وبرودة الطقس فى الولايات المتحدة التى عززت الطلب وتخفيضات الإنتاج التى تقودها «أوبك».



وسجلت نيجيريا أكبر زيادة بين الدول التى ارتفع فيها الإنتاج، لتبلغ صادراتها فى ديسمبر أعلى مستوى فى 21 شهرا، رغم أن الشحنات الفعلية تقل عن ذلك، وتلتها العراق. وأظهر المسح أن زيادة صادرات جنوب العراق المنفذ لمعظم شحنات البلاد من الخام إلى مستوى قياسى، مسجلة 3.55 مليون برميل يوميا فى ديسمبر، بددت أثر انخفاض نسبى للشحنات من الشمال، بينما انخفض إنتاج ليبيا 30 ألف برميل يوميا، بسبب الأضرار التى لحقت بخط أنابيب نتيجة تفجير وأعطال أخرى.