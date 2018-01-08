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استثمار
دومتي تجمد توسعاتها محليا وخارجيا
الإثنين 08 يناير 2018 10:23 ص
دومتي 2
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دومتي 336
أسماء السيد:
يهيمن التحفظ على السياسة الاستثمارية لشركة «الصناعات الغذائية العربية- دومتى»، إذ قررت الشركة إِرجَاء جميع توسعاتها محليًا وخارجيًا، فضلاً عن تأجيل طرح كميات جديدة من الجبن الرومى، والصفراء، لحين تحسن الأوضاع.
جاء ذلك خلال حوار أجرته «المال» مع محمد الدماطى، نائب رئيس مجلس الإدارة، الذى أوضح أن الشركة جمدت خطط ضخ استثمارات جديدة خلال العام الجارى، بسبب تراجع القوة الشرائية بالسوق المحلية، وتراجع المبيعات %30 منذ تعويم الجنيه وحتى نهاية النصف الأول من العام المنقضى.
أشار إلى أن قرار تجميد الاستثمارات، تضمن أن يُعاد النظر فيه كل 3 شهور، موضحًا أن السوق بدأ فى التعافى تدريجيا خلال الربع الثالث من 2017.
لفت إلى أن خطوط اﻹنتاج الخاصة بمنتجات الجبن الرومى، والصفراء جاهزة للتشغيل، إلا أن الشركة قررت إرجاء طرحها لوقت أفضل، فى ظل تراجع معدلات الطلب، وضعف القدرة الشرائية، لا سيما مع ارتفاع أسعار المنتجات الجديدة.
فيما يتعلق بالتوسعات الخارجية، كشف «الدماطى» عن توقف خطة إنشاء مصنع جديد بإثيوبيا إلى أجل غير مسمى، لعدة أسباب، أولها أن العملة الإثيوبية غير مستقرة، إضافة إلى نقص الدولار هناك.
يُذكر أن «دومتى» أعلنت فى أبريل المنقضى، عن موافقة مجلس الإدارة، على المضى فى إعداد دراسة جدوى لإنشاء مصنع عصير، ومركزات، والأجبان بإثيوبيا، بغرض التصدير الخارجى والبيع محليا.
تابع نائب رئيس مجلس اﻹدارة، أن الشركة تسعى لزيادة صادراتها إلى %8 من إجمالى المبيعات خلال العام الجارى مقارنة بـ %6 فيما سبق، من خلال اختراق أسواق جديدة بالقارة اﻷفريقية، واختراق أسواق أوروبا وأمريكا لمنتجات العصير.
أضاف، أن شركته متواجده خلال الفترة الحالية بحوالى 30 سوق خارجية، بدول أفريقيا، موضحًا أنها تعتزم اختراق السوق الرواندية، من خلال افتتاح فرع لها هناك، إذ بدأت دراسة جدوى للمكان، وحاليًا فى مرحلة الانتهاء من اﻷوراق المطلوبه إضافة إلى اختراق أسواق كينيا.
كشف الدماطى عن أن شركته تعتزم بدء الإنتاج التجريبى لخط المخبوزات مع بداية العام المقبل، وطرح المنتجات فى السوق المحلية نهاية مارس المقبل.
عن الضغوط التى واجهتها شركته خلال الفترة التى أعقبت «تعويم الجنيه»، وما تبعها من إجراءات اقتصادية، قال إن الشركة مرت بفترات عصيبة، لا سيما فى ظل تراجع القوة الشرائية، وارتفاع التكاليف التمويلية بسبب الرفع المتكرر للفائدة.
أوضح أن شركته تستورد حوالى %60 من مدخلات إنتاجها، وبعض المنتجات المحلية التى يتم استيراد مكوناتها من الخارج، وبالتالى رفع أسعارها، ما أثر إجمالاً على معدلات ربحية الشركة، التى بدأت تتآكل، مع تراجع مبيعات الشركة خلال تلك الفترة بـ%30.
لفت إلى أن القوة الشرائية لمنتجات شركته بدأت فى التعافى، من الربع الثالث من العام المنصرم، متوقعًا استمرارها خلال الفترة المقبلة، ما يدعم مبيعات الشركة.
وفيما يتعلق بسياسة الشركة لتسعير منتجاتها، قال الدماطى، إن شركته رفعت أسعار مبيعاتها 60% خلال الفترة الماضية، منذ تحرير سعر الصرف، ومن الممكن رفع الأسعار مجددًا، حال حدوث متغيرات تُزيد من تكلفة منتجات شركته.
على صعيد رؤيته للوضع الاقتصادى فى مصر، قال إن الدولة استطاعت خلال فترة ليست بالكبيرة اتخاذ عدة إجراءات مهمة، على رأسها «تعويم الجنيه» موضحًا أننا فى حاجه للمزيد من العمل من خلال تشجيع الصناعات كثيفة العمالة وخفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار.
أوضح أن معدلات الفائدة المرتفعه أطاحت بربحية عدد كبير من الشركات العاملة فى السوق المحلية، لتجبرها على تأخير وتقليص توسعاتها، موضحًا أن الوقت حان لتتخذ الحكومة خطوتها، وتخفض معدلات الفائدة المرتفعة.
بالانتقال للحديث بشأن قرار وزير التموين اﻷخير، الخاص بإلزام المنتجين بتدوين اﻷسعار على السلع؛ استبعد تأثر شركته جراء القرار سواء بشكل إيجابى أو سلبى.
أوضح أن مخزون المنتجات لشركته يصل إلى شهر أو أقل، وأن إلزام الشركات المنتجه بكتابه السعر على العبوة، يجب أن يكون بداية من المخزون الجديد، لافتًا إلى أنه حال حدوث لغط، وتوترات بالسوق المحلية بشأن اﻷسعار فتلك تعد مسؤلية الوزارة.
عن تحرك سهم شركته فى البورصة المصرية، قال إن السهم ارتفع بنسبة جيدة فى ظل الاوضاع التى كانت تمر بها شركته، وحقق السهم ارتفاعًا منذ بداية العام وحتى جلسة الخميس الماضى بلغ 57%.
عن عدم تحرك شهادات شركته المقيدة ببورصة «لندن»؛ أرجع ذلك لضعف السيولة المتاحة هناك، مستبعدًا قيام شركته بإلغاء برنامجها من شهادات الايداع، إذ تُعد منفذًا للمتعاملين على أسهم الشركة.
تراجعت أرباح «دومتى» خلال الـ9 شهور الأولى من العام الجارى لتصل إلى 28 مليون جنيه، مقارنة بصافى أرباح خلال الفترة المماثلة من العام المنقضى، بلغت 54.8 مليون جنيه، فى حين ارتفعت المبيعات لتصل إلى 1.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة.
أظهرت القوائم المالية للشركة ارتفاع تكلفة المبيعات لتصل إلى 1.3 مليار جنيه خلال الفترة سالفه الذكر، مقارنة بـ 965.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة، كما ارتفعت المبيعات البيعية والتسويقية لتصل إلى 212 مليون جنيه، مقارنة بـ168 مليون خلال 2016.
تعمل «دومتى» فى مجال تصنيع منتجات اﻷلبان، وينقسم هيكل ملكيتها بين يحيى بن لادن، بنسبة %15.6، وتريفى هولدينج بـ%11.5، و%9.19 لعمر الدماطى.
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