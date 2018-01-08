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بنـــوك
مصر يعتمد أول تمويل لورش دمياط للأثاث
الإثنين 08 يناير 2018 10:10 ص
شريف البحيرى
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شريف البحيرى
أمنية إبراهيم
وافق بنك مصر، على تمويل 5 حالات ائتمانية من أصحاب ورش التصنيع بمدينة دمياط للأثاث، بإجمالى 2.1 مليون جنيه، أجل 10 سنوات، متضمنة فترة سماح عام واحد.
وقال شريف البحيرى، رئيس قطاع ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهى الصغر بالبنك لـ «المال»، إن مصرفه وافق نهاية الأسبوع الماضى، على منح أول دفعة تمويلية لأصحاب ورش دمياط للأثاث، من بين نحو 100 حالة ائتمانية يجرى دراستها، موضحا أن القيمة التقديرية لحجم التمويل المتوقع ضخه يبلغ نحو 500 مليون جنيه.
وأضاف أن عدد الحالات المتبقية نحو 95 عميل، يقومون باستكمال واستيفاء مستنداتهم تمهيداً للحصول على موافقات التمويل.
يشار إلى أن البنك الحكومى وقع بروتوكول مع شركة مدينة دمياط للأثاث أواخر عام 2016، يهدف إلى توفير تسهيلات تمويلية لازمة لتمكين صغار الحرفيين لتملك الوحدات، وتجهيزها بأحدث المعدات، بهدف النهوض بصناعة الأثاث فى مصر، وتحفيز التصدير ضمن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويتولى بنك مصر وفقاً للاتفاقية، تمويل أعمال التطوير والإنشاءات الخاصة بمدينة دمياط للأثاث، بإجمالى تمويل يصل إلى 1.5 مليار جنيه مصرى.
وتستهدف الموازنة التخطيطية للبنك الحكومى التى كشفت عنها «المال» فى وقت سابق، مضاعفة محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتصل إلى 9 مليارات جنيه بختام 2017/2018، وتحقيق نمواً بنسبة %100 فى حجم التمويل الموجه للقطاع، فى إطار خطة البنك الهادفة للوصول لنسبة %20 من إجمالى محفظة التمويل والائتمان بحلول 2020.
بلغ صافى محفظة تمويل الـ SME’s (الرصيد القائم والمستخدم) فى بنك مصر حوالى 4.5 مليار جنيه، بنهاية يونيو الماضى، فيما تجاوز إجمالى القروض الممنوحة للقطاع 6.5 مليار جنيه.
يشار إلى أن البنك المركزى كان قد أصدر مطلع 2016، قراراً ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يلزم البنوك بتخصيص %20 من إجمالى محافظها الائتمانية لصالح قطاع الـ SME’s، ومنحها مهلة لعام 2020 لتوفيق أوضاعها.
بنك مصر
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