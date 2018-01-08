العربية للأسمنت تهيكل قرضا بقيمة 30.9 مليون دولار مع البنك الأهلي

البنك الأهلي المصري001

مصطفى طلعت:



أعلنت شركة العربية للأسمنت، اليوم الإثنين، عن حصولها على موافقة لإعادة هيكلة قرض دولاري من البنك الاهلي بقيمة 30.9 مليون دولار.



وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة إنه من المقرر أن يتم سداد القرض على 15 قسط ربع سنوي بقيمة 2 مليون دولار بعائد مدين للعملات الأجنبية بواقع 5% فوق سعر الليبور على أن يتم الانتهاء من سداد كامل القرض في الأول من يوليو 2021.



يشار إلى أن "العربية للأسمنت" حققت صافي ربح بقيمة 167 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر الاولى من 2017، مقابل 157.6 مليون جنيه الفترة المماثلة من 2016.