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بورصة وشركات
اليوم.. عمومية النعيم تبحث قيد أسهمها بسوق دبي
الإثنين 08 يناير 2018 09:58 ص
النعيم القابضة
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النعيم القابضة
مصطفى طلعت:
تبحث الجمعية العامة غير العادية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات، اليوم الإثنين، في قيد أسهمها بسوق دبي المالي بدولة الإمارات، كذلك النظر في تجديد نظام الإثابة والتحفيز للشركة.
وتحولت الشركة إلى الربحة، حسب القوائم المالية المجمعة عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إذ سجلت صافي ربح قدره مليون دولار، مقابل خسائر بقيمة 1.6 مليون دولار الفترة المماثلة من 2016.
ويبلغ رأسمال النعيم 218.5 مليون دولار موزعاً على 312.2 مليون سهم بقيمة اسمية 0.7 دولار.
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