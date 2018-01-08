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اقتصاد وأسواق
السلع التموينية تلغي أمر توريد أرز من 3 شركات
الإثنين 08 يناير 2018 09:50 ص
السلع
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السلع
محمد ريحان:
ألغت الهيئة العامة للسلع التموينية، قبل أيام، أمر توريد أرز أبيض من 3 شركات متعاقدة معها على توريد كميات شهرية منذ سبتمبر الماضى، ومنح فرصة التوريد لشركات أخرى دون إبداء أسباب.
وقال مصدر لـ«المال»، إن 3 شركات فوجئت عند التوريد للهيئة خلال يناير بوجود تعليمات شفوية بإلغاء أوامر التوريد.
وأشار إلى أن شركتين من الثلاثة، تقدمتا بمذكرتين عاجلتين الأسبوع الماضى، لوزير التموين، للمطالبة بتمكينهما من استئناف توريد 250 طنًا للأولى و1000 طن للثانية، شهريا مرة أخرى، والالتزام بشروط التعاقد الذى يصل إلى 6 أشهر.
يذكر أن «السلع التموينية » تعاقدت مع 50 شركة مضارب عامة وخاصة، لتوريد الاحتياجات اللازمة للهيئة لتوفير الأرز لمستفيدى البطاقات التموينية، وتبلغ مدة التعاقد 6 أشهر بدأت منذ منتصف سبتمبر الماضى، وتنتهى مارس المقبل، بأسعار 6100 جنيه للطن.
جاء فى المذكرة التى حصلت «المال» عليها، قيام الشركتين بشراء كميات من الأرز الشعير اللازم لإنتاج الأرز الأبيض، وتوريده إلى الهيئة، موضحة الالتزام بتوريد 3750 طن أرز أبيض، خلال 3 أشهر ماضية، بواقع 750 للأولى و3000 للثانية، من خلال أمر التوريد رقم 39 و40.
وتستهلك مصر سنويا من الأرز 3.2 مليون طن أرز أبيض، بما فيها استهلاك الخاص بالبطاقات التموينية.
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