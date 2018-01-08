شركة FEP Capital تؤسس صندوق استثمار لتمويل مشروعات ريادة الأعمال

صناديق استثمار

مصطفى طلعت:



تخطط شركة «FEP Capital» لتأسيس صندوق للاستثمار المباشر، برأسمال يتراوح بين 350 و400 مليون جنيه، للاستثمار فى تمويل مشروعات ريادة الأعمال، وتقديم الدعم المالى والفنى لمؤسسيها.



وأكد محمود خليفة، نائب الرئيس التنفيذى لـ«FEP Capital» أن الصندوق الجديد يستهدف تمويل المستثمر الصغير والمشروعات الجديدة للمساعدة فى تنفيذ الأفكار الابتكارية.



كما أكد أن شركته تدرس تأسيس صندوق آخر بقيمة 100 مليون دولار، توجه استثماراته للسوق المحلية فى قطاعات الأغذية والصحة والتعليم والمصانع المتعثرة.



وأوضح أن FEP لاحظت وجود اهتمام ملحوظ من المستثمرين بالقطاعات الأربعة، لافتاً إلى أن الدراسات الأولية للمصانع المتعثرة تؤكد أن أغلبها ناتج عن سوء إدارة أو تخطيط، وهى مشكلات من السهل حلها من خلال الصندوق الجديد.



وأشار إلى أن الصندوق سيركز على استقطاب رجال أعمال مصريين، وخليجيين، كما بدأت «FEP» فى مخاطبة مؤسسات التمويل الدولية التى تركز على الجانب التنموى للمشاركة فى رأس المال.



و«FEP Capital» شركة متخصصة فى إدارة الأصول والاستثمار المباشر، بدأت العمل عام 2011 قبل أن تستحوذ على شركة البيت الأبيض للأوراق المالية فى 2015 وتغير اسمها إلى «FEP Capital»، وتدير حاليا أصولا تتجاوز 20 مليار جنيه.