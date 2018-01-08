15 جنيها سعر الدولار لأراضي هضبة الجلالة

هضبة الجلالة

أحمد عاشور:



حددت الهيئة الهندسية 15 جنيها كسعر عادل للدولار، عند محاسبة شركات التنمية السياحية، الحاصلة على أراضى فى مشروع «هضبة الجلالة»، كبديل عن السداد وفقا لسعر الصرف السارى، سواء للدفعة المقدمة أو الأقساط.



وقال مصدر مطلع - فى تصريحات لـ«المال» - إن السعر العادل للدولار تم تطبيقه على 21 شركة، حصلت على أراضى من هيئة التنمية السياحية، قبل تحرير سعر الصرف، بأسعار تتراوح مابين 100و120 دولاراً للمتر، موضحا أنه تم نقل تبعية تلك المشروعات إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فى إطار المخطط العام لمشروع هضبة الجلالة.



ومعروف أن تسعير أراضى التنمية السياحية يتم بالدولار، على أن تسدد الشركات القيمة العادلة له بالجنيه، حسب سعر التداول عند استحقاق القسط، وواجهت الشركات صعوبات فى تلك الآلية بعد تعويم الجنيه، وفقدانه لأكثر من نصف قيمته أمام الدولار.



وأوضح المصدر أن المستثمر الذى كان من المفترض أن يسدد 900 ألف جنيه، كدفعة مقدمة للأراضى، التى حصل عليها وجد نفسه أمام فاتورة تصل إلى 1،8 مليون جنيه، بعد أن سجل الدولار 18 جنيها، مقارنة بـ 8.8 جنيه قبل 3 نوفمبر 2016.



وأضاف أن الهيئة الهندسية، قامت بتفويض هيئة التنمية السياحية فى تحصيل مقابل الأراضى بسعر 15 جنيها للدولار، بدلاً من 17.90 جنيها حالياً، مؤكداً أن التسعير الجديد جاء استجابة لمطالب الشركات التى تضررت من تعويم الجنيه.



وبشكل عام تطالب الشركات الحاصلة على أراضى من «التنمية السياحية» بوضع تسعير عادل للدولار عند سداد الأقساط، بدلاً من المحاسبة بالسعر الحر لتخفيف أعبائها، إلا أن وزارة السياحة تؤكد أن نظامها القانونى لايسمح لها بهذا الإجراء.



ومشروع هضبة الجلالة يقام على مساحة 17 ألف فدان بالعين السخنة، ويشبه فى مواصفاته العاصمة اللبنانية بيروت، وترتفع المدينة عن سطح البحر بنحو 800 متر، حسب ما أعلنته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



ويشمل المشروع قرى سياحية ومدينة طبية ومنتجعات سكنية ومراكز ترفيهية، وجامعة الملك عبدالله، ومنشآت إدارية، وسيقوم المستثمر بعملية الإنشاءات فقط، كما تضم عددا من المنشآت السياحية والسكنية الفاخرة، وممشى سياحى بطول نحو ستة كيلومترات، ومنطقة الـ«داون تاون» وسيتم إقامة مدينة أوليمبية لاستضافة البطولات العالمية، بجانب مدينة عملاقة للملاهى المائية، ومشروعات أخرى.