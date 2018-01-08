درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 8 يناير

درجات الحرارة اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجهة البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على البحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من واحد إلى واحد ونصف متر، والرياح السطحية شمالية شرقية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من اثنين إلى اثنين ونصف متر والرياح السطحية شمالية شرقية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى



القاهرة 11 21



وسط الدلتا 11 21



الإسكندرية 09 20



بلطيم 12 19



مطروح 09 20



السلوم 08 19



سيوة 08 22



بورسعيد 13 18



دمياط 13 18



العريش 11 19



رفح 11 19



الإسماعيلية 09 21



السويس 09 22



رأس سدر 11 20



نخل 02 17



نويبع 15 22



طابا 12 21



كاترين 03 13



الطور 10 21



شرم الشيخ 15 22



الغردقة 14 22



مرسى علم 15 23



الفيوم 09 21



بنى سويف 09 21



المنيا 06 22



أسيوط 07 22



سوهاج 07 22



قنا 08 23



الأقصر 08 24



أسوان 10 24



أبوسمبل 12 24



الوادى الجديد 07 23



شلاتين 15 25



ابو رماد 15 24



راس حدربة 16 23



حلايب 17 23