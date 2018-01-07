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رياضة
الداخلية تحذر جماهير القمة من التواجد بمحيط ستاد القاهرة
الأحد 07 يناير 2018 11:32 م
الأهلي والزمالك
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الأهلي والزمالك
متابعات
حذر مسؤول أمني جماهير مباراتي القمة بين نادي الأهلي والزمالك من التواجد بمحيط ستاد القاهرة
وأكد المصدر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن مديرية أمن القاهرة تهيب بالجماهير عدم التواجد بمحيط الاستاد
وأوضح أن مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك التي ستقام غدا باستاد القاهرة ستكون بدون جمهور وفقا للوائح واشتراطات اتحاد كرة القدم
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