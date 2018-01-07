إنقاذ 290 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

انقاذ مهاجرين أرشيفية

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أعلنت البحرية الليبية إنقاذ 290 مهاجرا، الأحد، قبالة السواحل الليبية كانوا في زورقين متهالكين، عثر في أحدهما على جثتي امرأتين، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الفرنسية.



وقال الضابط في البحرية مفتاح الزليطني إن عمليتا الإنقاذ تمتا قبالة سواحل القره بولي (50 كلم شرق طرابلس)، وتم نقل المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى العاصمة.



فيما أفاد بتعذر تحديد أسباب وفاة المهاجرتين بعد مغادرتهما سواحل ليبيا، أمس السبت، برفقة 140 مهاجرا من مختلف الجنسيات الأفريقية.



وأوضح الزليطني أن 150 مهاجرا آخر كانوا في مركب آخر موشك على الغرق عند وصول الإنقاذ.



ولقي 25 شخصا على الأقل مصرعهم، السبت، مقابل السواحل الليبية في غرق زورق كان ينقل 150 مهاجرا بحسب منظمتي إنقاذ.