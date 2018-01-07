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سيـــاســة
حقوق البرلمان: منع 20 منظمة من مراقبة الانتخابات الرئاسية
الأحد 07 يناير 2018 11:02 م
الانتخابات الرئاسية
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الانتخابات الرئاسية
أحمد صبرى
قال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء اليوم إن هناك 20 منظمة حقوقية لن يتم السماح لها بمباشرة الانتخابات الرئاسية المقبل، وذلك من ضمن 300 منظمة دولية مسجلة فى مصر.
وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج مساء dmc على قناة dmc إلى أن تلك المنظمات تثير الفتنة وتخدم أجندات الدول الممولة لها مؤكدا أن اهدافها خفية خبيثة تخالف الهدف الظاهر وهو مراقبة الانتخابات .
وأكد أن تلك المنظمات منها منظمة هيومان رايتس ووتش وفريدم هاوس اللتان تمولهمها جهات أمريكية وبعض المنظمات القطرية
وأشار إلى أن هناك 7 من تلك المنظمات وقفت ضد مرشحة مصر فى انتخابات اليونسكو الماضية.
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