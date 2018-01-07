ضياء رشوان: المتحدث بتسجيل النيويورك تايمز لهجته غير مصرية

ضياء رشوان

رشوان: النيويورك تايمز وقعت فريسة لمؤامرة أدارتها جماعة الإخوان المسلمين



أحمد صبرى



قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنها توصلت عبر تقصيها عن التسجيلات التى نشرتها قناة مكملين، والتى أعلن عنها فى جريدة النيويورك تايمز الأمريكة حول إملاء ضابط بالمخابرات تعليمات على الإعلاميين، أنها مفبركة.



وكانت جريدة النيويورك تايمز قد نشرت تقريرا أكدت فيه حصولها على تسجيلات لسعيد حساسين، ومفيد فوزى، وعزمى مجاهد، والفنانة يسرا مع شخص يدعى النقيب أشرف الخولى حول تهيية الرأى العام لقبول نقل السفارة إلى القدس.



وأشار خلال مداخلة له مع برنامج آخر النهار على قناة النهار إلى أن التسجيلات تمت من خلال المتصل نفسه لوضوح الأصوات، كما أنه بالتدقيق وجد أن لهجة المتصل غير مصرية، وهو ما يدل أنها مفبركة.



وأضاف: بتقصينا وجدنا أنه لا يوجد أحد يدعى أشرف الخولى بالمخابرات العامة أو الحربية، مؤكدا أن صحيفة النيويورك تايمز وقعت فريسة لمؤامرة أدارتها جماعة الإخوان المسلمين.