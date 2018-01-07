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سيـــاســة
سعيد حساسين: النيويورك تايمز كاذبة
الأحد 07 يناير 2018 09:23 م
حساسين 2
أخر الأخبار
حساسين 2
أحمد صبرى
نفى سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، ما نقلته جريدة النيويورك تايمز الأمريكية عن إملاء ضابط بالمخابرات العامة تعليمات له مع ثلاثة آخرين حول قضية نقل السفارة الأمريكية للقدس.
وأكد حساسين خلال مداخلة له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد أن جريدة النيويورك تايمز كاذبة، ودأبت على صنع الفتن فى مصر، مؤكدًا أنه لم يتواصل معه أى عنصر من الأمن، كما أن برنامجه متوقف منذ منتصف نوفمبر الماضي.
وكانت جريدة النيويورك تايمز قد نشرت تقريرًا أكدت فيه حصولها على تسجيلات لسعيد حساسين ومفيد فوزى وعزمى مجاهد والفنانة يسرا مع شخص يدعى النقيب أحمد الخولى حول تهييج الرأى العام لقبول نقل السفارة إلى القدس.
مجلس النواب
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