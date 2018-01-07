برلمانية: من يحاول المساس بوحدة الشعب المصري واهم

وفد برلماني بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

ياسمين فواز



هنأت النائبة سيلفيا نبيل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في زيارة ضمن الوفد البرلماني الذي ترأسه الدكتور على عبدالعال بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



وتقدمت نائبة "المصريين الأحرار" وعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمتابعة تنفيذ موازنة البرامج والأداء واستراتيجية 2030، بالتهنئة لكل المصريين بعيد الميلاد المجيد، لافتة إلى أن من يحاول المساس بوحدة الشعب المصري واهم، مشددة على أن المصريين سيظلون دائما روحا واحدة ولن يفرقهم شيء.



وفي نفس السياق، تقدمت سيلفيا نبيل بالشكر إلى رجال الجيش والداخلية القائمين على تأمين الكنائس، لافتة إلى أنهم يتحملون الكثير من أجل أن ينعم الشعب المصري بالأمان.