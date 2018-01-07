جمعية نقاد السينما تعرض علي معزة وابراهيم .. الأحد

فيلم علي معزة وإبراهيم

سلوى عثمان



أعلنت جمعية "نقاد السينما" عن تنظيم فاعلية لعرض فيلم "علي معزة وإبراهيم"، إخراج شريف البنداري، وذلك يوم الأحد الموافق 14 يناير الجاري في تمام السابعة مساء، في حضور مخرج الفيلم، ويعقب عرض الفيلم مناقشة يُديرها الناقد أحمد شوقي.



تدور أحداث الفيلم عن قصة حب عجيبة يعيشها الشاب علي في إحدى المناطق الشعبية المُهمّشة، وينطلق في رحلة يجوب فيها أرجاء مصر بتوصية من معالج روحاني، بصحبة إبراهيم الذي يصل لحافة الجنون بسبب أصوات غريبة لا يسمعها غيره، ليكتشف الاثنان، وأهل المنطقة كلها، المغزى الحقيقي لكل ما مرّ بهما من أحداث غريبة.



الفيلم بطولة علي صبحي، أحمد مجدي، ناهد السباعي، سلوى محمد على ، وحصل بطل الفيلم على جائزة أحسن ممثل عن دوره في الفيلم من مهرجان دبي السينمائي الدولي ديسمبر 2016.