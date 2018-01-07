جمعية منتجي القصب: تأخر التسعير يثير غضب المزارعين

قصب السكر 5569

- تخوفات من تآكل العوائد في حالة وجود زيادة مقابلة في سعر الأسمدة المدعمة



- تخوفات من تآكل العوائد بعد زيادة سعر الأسمدة المدعمة



الصاوي أحمد



أكد رشدي أبو الوفا، رئيس جمعية منتجي قصب السكر، أن هناك حالة من السخط وعدم الرضا بين مزارعي المحصول؛ بسبب التأخر عن إعلان أسعار التوريد رسميا من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء حتى الآن.



ونفى "أبوالوفا" في تصريحات خاصة لجريدة "المال" علمه بموعد الإعلان رسميا عن سعر التوريد، ولكنه توقع أن يصدر به بيان من مجلس الوزراء في غضون أيام قليلة.



وأوضح أبوالوفا أنه رغم سريان الموسم فعليا مطلع يناير، وقيام المصانع المستقبلة للمحصول بفتح أبوابها إلا أن السعر لم يحدد بعد، وسط تجاهل تام من الحكومة للمزارعين وتعتيم إعلامي عن السعر الرسمي الذي ستشتري به شركة السكر للمحصول.



وأشار إلى أن السعر المقترح حتى الآن، والذي تقدم به وزير التموين أمام البرلمان وتمسك به 700 جنيه فقط، بينما يطالب أعضاء لجنة الزراعة وقيادات الفلاحين بسعر 750 جنيها للطن لتلبية مطالبهم وتجنب وقوع اعتراضات من قبل المزارعين.



وتستمر مصانع سكر القصب في استقبال المحصول بشكل متدرج من يناير حتى مايو من كل عام في مدن كوم أمبو وإدفو وأرمنت وقوص ودشنا ونجع حمادي وأبوقرقاص وجرجا.



وينتج الفدان طبقا كمتوسط إنتاجية معتادة نحو 40 طنا في العام بعائد 28 ألف جنيه– 700 جنيه للطن- في حين تصل تكاليف لزراعة لوحدها حتى 22 ألف جنيه؛ لأن القصب محصول معمر ومستديم، ويحتاج مجهودا أكبر في النقل والتهيئة والأيدي العاملة.



وتوقع الشاعر حسن نائب رئيس الجمعية ورئيس فرعها في الأقصر أنه في حالة زيادة سعر الأسمدة المدعمة خلال العام الجاري مجددا، فإن تكلفة الزراعة للمحصول ستتساوى مع العائد قائلا "المزارع سيورد القصب مجانا في حالة زيادة سعر الأسمدة مجددا".



وتبلغ مساحة القصب في مصر 330 ألف فدان طبقا لوزارة الزراعة، ومن المتوقع إنتاج مليون طن من قصب السكر الموسم الجاري في مقابل 1.4 مليون طن من البنجر خلال نفس الفترة، بينما يصل الاستهلاك في مصر إلى 3.2 مليون طن سكر سنويا بحجم مستورد 800 ألف طن.



وفيما يتعلق بمصير محصول القصب في العام المقبل أوضح "حسن" أنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك قائلا: "لما ننتهي من الموسم الحالي سيتم التفكير في الموسم التالي ولكل حادث حديث".



ولفت نائب رئيس الجمعية إلى أن تسعير القصب يختلف عن غيره من المحاصيل الأخرى لأنه يحتاج إلى مجهودات كبيرة تتوزع بين تكاليف الأسمدة والنقل والأسمدة ومستلزمات الزراعة المختلفة، ولأنه محصول قومي تحتكره وزارة التموين مع وجود هامش أقل للعصارات ومصانع العسل الأسود بنسبة تزيد قليلا عن 30% من إنتاجية المساحة في مصر.



وأوضح نائب رئيس الجمعية أن أقل سعر يغطي تكاليف الزراعة بهامش ربح محدود هو 750 جنيها للطن، بينما تتمسك الحكومة بسعر 700 جنيه فقط.



ورفعت "الحكومة" أسعار الأسمدة مرتين خلال موسم القصب الجاري الأولى كانت عقب الانتهاء من وضع سعر للتوريد لـ2016 بقيمة 620 جنيها بدلا من 420 جنيها التي كانت في نفس التوقيت في العام الجاري، حيث تم رفع أسعار الأسمدة لـ3000 جنيه بدلا من 2000 جنيه للطن، بينما كانت الزيادة الثانية قبل عدة شهور مضت، وكانت بقيمة 200 جنيه ليصل سعر الطن المدعم لـ3200 جنيه.



ويحتاج فدان القصب ما بين 2 طن أسمدة إلى طن واحد– حسب جودة التربة– بينما يحصل الفدان على 12 شكارة فقط من اليوريا – أكثر بقليل من نصف طن.