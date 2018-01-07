ديوان البقر.. تنير الهناجر قريبًا

مسرح الهناجر

المسرحية قدمت فى التسعينيات ومنعت فى عهد الإخوان



سلوى عثمان



"ديوان البقر" .. المسرحية التى ستنير خشبة مسرح "مركز الهناجر للفنون" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو العرض المسرحي الذي قدم من قبل فى التسعينيات، ثم قدم بمخرج آخر فى 2013، لكن تم منع العرض فى عهد حكم الإخوان المسلمين، ليقرر المخرج المسرحي ناصر عبد المنعم تقديم نفس النص للمرة الثالثة، ورغم تأجيل تقديم العرض (كان مقررا تقديمه فى نوفمبر الماضي)، فإن محمد الدسوقي، مدير مركز "الهناجر للفنون" أعلن عن تقديم المسرحية نهاية هذا الشهر.



تدور المسرحية حول التصدي للتطرف ومكافحة الارهاب بالفكر، وقام بتأليفها الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلامونى، واستلهمها من كتاب "الأغانى" للأصفهانى، وتقدم المسرحية حكاية منسوبة لفترة زمنية سيطرت فيها جماعات التطرف والظلام على المجتمع، فارضة جهلها وتخلفها منذ أكثر من ألف عام حاولت فيه إلغاء العقول، وخلق مجتمع "قطيعى"، كأنه مجموعة من الأبقار، وذلك تحت ادعاء اتقاء نار جهنم بفعل مقولات منسوبة زوراً للدين ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، كما يتناول النص قضية الإرهاب وكيفية تغيير عقول الشباب، وبث الأفكار الهدامة والتشاؤمية وكراهية المجتمع فى عقولهم، من قبل الجماعات الإرهابية وتنامى الفاشية الدينية.



تحكي "ديوان البقر" عن أن أحد الفقهاء كان يجلس علي قارعة الطريق ويأكل، فمر عليه رجل وقال له: ألا تستحي وأنت تأكل في وسط الطريق والناس تراك، فنظر له بثقة وقال: سوف أثبت لك أنهم بقر، وقام منادياً علي الناس فتجمعوا حوله فقال لهم روي عن أكثر من شخص أن من أخرج لسانه ولعق أنفه لن يدخل النار، فصدقوا جميعاً، وبدأوا بلعق أنوفهم بلسانهم.



قدم "ديوان البقر" لأول مرة على خشبة "مركز الهناجر للفنون" عام 1995 من خلال رؤية الراحل كرم مطاوع الإخراجية، وكانت بطولة عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، عايدة فهمى، ناهد رشدى.



أثار العرض أثناء تقديمه فى مايو 2013 بقصر ثقافة الغردقة لغطا واسعا، حين توقف تقديم العرض دون إبداء أسباب، وجاءت ردود الافعال مختلفة فى ذات الوقت، فمدير قصر ثقافة الغردقة، أسامة عبد العزيز، أعلن وقتها أن سبب توقف العرض تضمنه إيحاءات وألفاظ تمس الأسرة المصرية، ما دعا إدارة القصر وقف العرض لحين تنقية السيناريو والحوار من هذه الايحاءات الخادشة للحياء العام، وفوجئ فريق عمل المسرحية منع العرض وقتها واتهموا "الحرية والعدالة" ـ الحزب الحاكم فى تلك الفترة ــ بالتسبب في منع العرض ، لأنه يحمل انتقادًا للنظام الحاكم ، واعتبرت حركة " شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية " بالبحرالأحمر وقف العرض هو إستمرار لانتهاكات الإخوان ومحاولة بسط نفوذهم و سياستهم الفاشلة فى تكميم الأفواه التى وصلت إلى المبدعين وطالت الفنانين قوات الأمن تمنع فريق عمل مسرحية " ديوان البقر" ، والجمهور من دخول قصر ثقافة الغردقة لعرض ومشاهدة المسرحية بحجة أن العمل غير أخلاقى، وشددت الحركة على أنه بعد أن حارب الإخوان الفن بالعنف يحاربونه الآن ببلطجة السلطة، وذكر البيان أن عضو مجلس الشعب المنحل الإخواني زين العابدين مبارك هدد بعدم عرض المسرحية وهو ما حدث بالفعل.



أكد الكاتب المسرحي أبوالعلا السلاموني في تصريحات صحفية وقتها أن ما حدث في قصر ثقافة الغردقة، أمر يسيء لتاريخ مصر وحضارتها وثقافتها والنخبة، بعد أن أصرت مجموعة من أصحاب الفكر السلفي والإخوان المسلمين علي غلق المسرحية بعد ثلاث ليال عرض ناجحة.



والمسرحية الجديدة التى ستقدم خلال الفترة القادمة من المتوقع أن تجوب المحافظات، من بطولة سامي مغاوري، يحيي أحمد، طارق كامل، مارينا عادل، مروة عيد، إخراج ناصر عبد المنعم.