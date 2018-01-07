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ثقافة وفنون
عدد ناشرى الدورة 49 لمعرض الكتاب يقترب من الـ800
الأحد 07 يناير 2018 04:44 م
معرض الكتاب
أخر الأخبار
معرض الكتاب
على راشد
تعمل حاليًا هيئة الكتاب واتحاد الناشرين المصريين على اللمسات الأخيرة للدورة التاسعة والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك للإعلان عن كل التفاصيل في المؤتمر الصحفي الخاص بالمعرض، والمقرر عقده يوم الأربعاء المقبل بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.
ومن جهته أشار الناشر عادل المصري إلى أنه لم يتم حصر الناشرين بدقة حتى الآن، وتم إغلاق باب الحجز، وتم تسكين الناشرين في أماكنهم، لكنه لفت إلى أن هناك زيادة في عدد الناشرين هذا العام بنسبة 20% على العام الماضي.
يذكر أن العام الماضي شارك بالمعرض 670 دار نشر، وهو ما يعني أن عدد دور النشر المشاركة في الدورة المقبلة يزيد عن 800 دار نشر، وإذا كانت النسبة التي أشار إليها المصري دقيقة جدا فسيشارك في الدورة المقبلة 804 دار نشر.
معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض الكتاب
مبادرة كتاب ورغيف
اتحاد الأدباء والكتاب العرب
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