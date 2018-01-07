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سيـــاســة
أجندة الأحداث السياسية.. الاثنين 8 يناير
الأحد 07 يناير 2018 04:33 م
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الأجندة السياسية
سلوى عثمان
البرلمان
يواصل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، جلساته غدًا الاثنين، ويبدأ بمناقشة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 647 لسنة 2017، بمد حالة الطوارئ المعلنة فى جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، ويناقش المجلس 7 مشروعات وقوانين خاصة بالسجل العيني والزراعة والأحوال المدنية والعقوبات والإفلاس وهيئة التنمية الصناعية وانتخاب ممثلي العاملين بمجالس الإدارات، كما يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون تنظيم السجون.
يفوض مجلس النواب في جلساته برئاسة الدكتور علي عبد العال، غدًا، هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد لـ9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب، منها الطلب المقدم من بدوي النويشي، وأكثر من 20 عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن حماية الفئات الأكثر فقرًا، وهى الأولى بالرعاية الاجتماعية، وطلب مناقشة مقدم من شيرين فراج، وأكثر من 20 عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على المحميات الطبيعية وعدم تغيير طبيعتها، وكذلك طلب المناقشة بشأن توفير الدواء والمستلزمات الطبيه واحتياجات السوق المحلية، وطلب المناقشة المقدم من بسام فليفل وأكثر من 20 عضواً عن سياسة الحكومة بشأن خزانات المياه العلوية، والتي لم يتم تشغيلها، ما يعد إهداراً للمال العام، وكذاك الطلب المقدم بشأن تطوير المساكن الشعبية القديمة على مستوى الجمهورية، وطلب المناقشه المقدم من مي محمود أحمد وأكثر من 20 عضواً عن سياسة الحكومه بشأن التواصل الإعلامى المصرى فى القارة الأفريقية، كما يناقش المجلس الطلب المناقشة عن سياسة الحكومة وزيادة الصادرات المصرية إلى دول قارة أفريقيا، وطلب مناقشة مقدم من عبد الحميد كمال و20 عضواً عن سياسة الحكومة تجاه مخاطر الألغام وتأثيرها على التنمية، وطلب المناقشة المقدم من عبدالسلام الخضراوي و19 عضواً عن سياسة الحكومة بشأن مستقبل العمالة بمصر، في ظل التحولات النوعية فى مجال الخدمات وأساليب الإنتاج.
يأخذ المجلس الرأى النهائي خلال الجلسة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.
كما يناقش المجلس عددًا من مشروعات القوانين؛ حيث يناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، ويناقش تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، و5 مشروعات قوانين مقدمة من النواب محمد أبو حامد، وهشام والي، ومحمد سيد الكومي، وكارولين ماهر، وطارق الخولي وآخرين، وأكثر من 10 أعضاء من المجلس في الموضوع نفسه.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 و 80 لسنه 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنه 1964 بشان رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنه 1964.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنه الشؤون الاقتصاديه عن مشروع القانون المقدم من الحكومه بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 سنه 1966 بإصدار قانون الزراعة وتقرير اللجنة المشتركه من لجنتى الصناعة والخطة والموازنة والإدارة المحلية.
يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من النائب المهندس أحمد سمير صالح وآخرين بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
يناقش المجلس، عددًا من تقارير اللجان النوعية، منها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومكاتب لجان "الصناعة والشؤون الاقتصادية والخطه الموازنة"، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنه 2017 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاق الدولى لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015 الذى تم اعتماده فى جنيف بتاريخ 9-10-2015، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 597 لسنة 2017 بشأن الموافقة على بروتوكول إنشاء جامعة "اسلسكا مصر" بين وزارة التعليم العالى بجمهورية مصر العربية والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية للعلوم التجارية التطبيقية اسلسكا – فرنسا، والموقع فى القاهرة بتاريخ 31-10-2016.
وتعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعات مكثفة على مدار الأسبوع الجارى، حيث تناقش غدًا، دور وزارة الشباب فى تطبيق معايير حقوق الإنسان فى ضوء توصية مجلس الوزراء فى اجتماعه الذي عقد بتاريخ 15 نوفمبر 2017 بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة، وكذلك دور الوزارة في توعية الشباب بمفاهيم التسامح، ومناهضة العنف من خلال مراكز الشباب والمؤسسات التابعة للوزارة.
تعقد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، صباح غد الاثنين اجتماعًا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من عضو مجلس النواب بالإسكندرية، إلهام المنشاوى، بشأن مرضى ضمور العضلات، وقالت إن طلب الإحاطة، يأتى وفقًا لما تسمح به لائحة المجلس الموقر، واستنادًا إلى حكم المادة 134 من الدستور، إلى وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، بشأن مرضى ضمور العضلات، والتى تم الاجتماع بهم منذ أكثر من سنة، وطالبت بإدراج مرضى ضمور العضلات ضمن العلاج على نفقة الدولة، طبقًا للقرار الوزارى رقم 290 لعام 2010، وتوفير علاج ضمور العضلات ضمن مظلة التأمين الصحى، نظرًا لغلاء أسعار الدواء، وتوفير الأدوية الموجودة بالخارج التى تحد من تدهور الحالات، والتى أخذت موافقة منظمة الصحة العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية.
وتعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، غدا، اجتماعًا لمواصلة مناقشة المستجدات الخاصة بمذكرة الكونجرس بشأن انتهاكات حقوق الأقباط في مصر، وعقدت اللجنة اجتماعات عدة سابقة للرد على المذكرة.
وتناقش لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، غدا الاثنين ، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، مشروعى قانون الأول تنظيم الأسرة، والآخر حول ربط الدعم بعدد أفراد الأسرة، يأتى هذا تزامنا مع خروج تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يفيد بولادة 4 أطفال فى الدقيقة الواحدة، وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، إن الزيادة السكانية خطر يلتهم النمو الاقتصادى ويقلص نصيب الفرد من الناتج القومى ومستوى الخدمات سواء الصحة أو التعليمية أو ما شابه فى كافة القطاعات الخدمية.
حكومة و
وزراء
أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن عقد ورشة عمل تدريبية، لمدة أسبوعين، بداية من الثلاثاء المقبل حتى 18 يناير 2018 بمدينة شرم الشيخ، وذلك لدعم قدرات العاملين بوزارات التخطيط والاقتصاد والمالية من الدول الافريقية فى مجالات بناء وإدارة الخطة الوطنية الاستراتيجية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن إفريقيا بشكل عام، ودول حوض النيل بشكل خاص، تمثل عمقا استراتيجيا مصريا يجعل من ودعم الأشقاء لأفارقة واجبا وطنيا"، وأضافت أن وزارة التخطيط تنظم ورشة العمل تلك عن طريق التعاون بين معهد التخطيط القومي، الذراع البحثى للوزارة، والبنك الأفريقى الذى يمول الحدث، وذلك فى إطار دعم الجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية فى الملف الأفريقي، وتعزيز وتقوية العلاقات وبناء القدرات للأشقاء الأفارقة.
أحزاب وحركات ونقابات
تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا للإعلان عن بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية والجدول الزمنى الخاص بها والقرارات المنظمة لها بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر غدًا الاثنين، بحضور جميع أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، ومندوبى الصحف ووسائل الإعلام ووكالات الأنباء المحلية والدولية.
تبدأ غدا، الإثنين، فعاليات المؤتمر الدولى الأول للاتحاد العربى للقضاء الإدارى، الذى يترأسه المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، والمقرر انعقاده الإثنين والثلاثاء، بأحد الفنادق الكبرى، ويفتتح المستشار أحمد أبو العزم رئيس الاتحاد، ورئيس مجلس الدولة أعمال المؤتمر، يليه كلمة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وكلمة وزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم، ثم كلمة وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، ثم كلمة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ثم كلمة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، ويعقد المؤتمر تحت عنوان "سلطات القضاء الإدارى فى الفصل فى المنازعات الانتخابية"، وذلك بمشاركة رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية العربية والدولية.
ويشارك مجلس أوروبا – مفوضية البندقة، فى المؤتمر ويمثله المستشار جول مارتين، المستشار بمفوضية البندقية بمجلس أوروبا، والقاضية كلير بازى من المجلس الدستوري الفرنسى، وهو المجلس الذى يضم فى عضويته رؤساء الجمهورية الفرنسية السابقين ، ويعد المؤتمر، أكبر تجمع قضائى عربى، حيث يشارك به أكثر من 40 قاضيا وقاضية من الدول العربية، وعدد كبير من رؤساء وممثلى الهيئات القضائية العليا بالدول العربية، كما يشارك مجلس الدولة الفرنسى، ويمثله القاضية مارى مارتن رئيس قسم التقارير والدرسات والبحوث بمجلس الدولة الفرنسى، والقاضى إيف جوناه رئيس قسم التعاون الدولى بمجلس الدولة الفرنسى.
تشهد الدائرة الثامنة ومقرها مركز وبندر جرجا جنوب محافظة سوهاج، غدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء، بدء أعمال التصويت فى جولة الإعادة على مقعد الدائرة الذى خلا بوفاة الراحل هرقل وفقى عبد القادر همام، عن حزب "مستقبل وطن"، والذى وافته المنية فى 26 يوليو الماضى، لذا بات لزامًا إجراء انتخابات تكميلية لشغل مقعده، وأسفرت نتائج الجولة الأولى عن الإعادة بين المرشحين خليفة رضوان خلف مرشح عن حزب المؤتمر رمز السيف على 9746 صوتًا، ورشدى محمد وفقى عبد القادر مرشح عن حزب مستقبل وطن، رمز الكتاب على 10740 صوتا، والدائرة الثامنة ومقرها مركز جرجا، بها 62 مقرا انتخابيا، و137 لجنة فرعية مقسمة إلى 95 لجنة بدائرة مركز جرجا، و42 لجنة بدائرة قسم جرجا، وأن إجمالى عدد الناخبين بدائرة المركز 200 ألف 769 ناخبا وناخبة، وإجمالى عدد الناخبين بدائرة قسم جرجا 92 ألفا و27 ناخبا وناخبة، وبهذا يصبح إجمالى عدد الناخبين بالدائرة 292 ألفا و897 ناخبا وناخبة، وأن عملية التصويت تبدأ فى الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء.
محاكمات
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدا الاثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى فض أحراز الرئيس المعزول محمد مرسى و23 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم المرشد محمد بديع، فى إعادة محاكمتهم بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح فى الداخل والخارج بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، فى القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس"، وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر، وأسندت النيابة للمتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
مجلس النواب
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