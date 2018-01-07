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نقل وملاحة

بدء التشغيل التجريبى لكوبرى العبور- جهينة

العبور- جهينة
العبور- جهينة
العبور- جهينة

المال – خاص:

أعلن المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، بدء التشغيل التجريبى لكوبرى العبور- جهينة، بمدينة 6 أكتوبر، اليوم، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الإضاءة ورصف المطالع والمنازل.

وأشار إلى أن الكوبرى شهد فور فتحه عبور عدد كبير من السيارات، وعبر قائدو السيارات عن سعادتهم الكبيرة بتشغيله، كونه يوفر الوقت ويحل مشكلة التكدس المرورى بالمنطقة.

وأوضح أن الكوبرى، هو كوبري علوى عند تقاطع الطريق مع ميدان العبور (جهينة)، بطول نحو كيلو متر، وبعرض 35 مترا للاتجاهين، كل اتجاه 17٫5 متر، وسيسهم في تسهيل الحركة المرورية، وحل مشاكل التكدس والاختناق المروري في تلك المنطقة، التى تشهد تكدسا مروريا، حيث ينقل الحركة للمتجه من الطريق الصحراوى لطريق الواحات، والعكس، دون المرور فى المنطقة المزدحمة بمحور 26 يوليو.

ووجه المهندس عصام بدوى، الشكر لكل العاملين بشركة المقاولون العرب، الذين واصلوا العمل على 3 ورديات، 24 ساعة، لسرعة التنفيذ، وبدء التشغيل التجريبى.


 

نقل وملاحة
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