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بورصة وشركات
الدوحة تقود مكاسب 8 بورصات والبقية إجازة
الأحد 07 يناير 2018 03:48 م
البورصات العربية
أخر الأخبار
البورصات العربية
خالد بدر الدين:
صعدت مؤشرات 8 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال تعاملات اليوم الأحد بنسب ضعيفة بقيادة الدوحة وهبط مؤشر بورصة الأردن فقط بحوالى 0.21 % لينزل إلى 2121 نقطة بينما أغلقت بورصات مصر ولبنان وتونس والمغرب وفلسطين احتفالا بعيد ميلاد السيد المسيح.
وذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر بورصة الدوحة قفز بأكثر من 1.4 % ليتجاوز 8751 نقطة بينما كسب مؤشر بورصة الكويت حوالى 0.7 % ليصل إلى أكثر من 6505 نقطة.
وارتفع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.6 % ليسجل 7318 نقطة ومؤشر بورصة البحرين بنسبة أقل بلغت 0.5 % ليزداد إلى 1319 نقطة.
وتقدم مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.28 % ليصل إلى 5119 نقطة بينما زاد مؤشرا بورصتى دبى وأبوظبى بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % لكل منهما ليستقرا عند حوالى 3471 نقطة و 4556نقطة على الترتيب.
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