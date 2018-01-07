الدوحة تقود مكاسب 8 بورصات والبقية إجازة

البورصات العربية

خالد بدر الدين:



صعدت مؤشرات 8 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال تعاملات اليوم الأحد بنسب ضعيفة بقيادة الدوحة وهبط مؤشر بورصة الأردن فقط بحوالى 0.21 % لينزل إلى 2121 نقطة بينما أغلقت بورصات مصر ولبنان وتونس والمغرب وفلسطين احتفالا بعيد ميلاد السيد المسيح.



وذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر بورصة الدوحة قفز بأكثر من 1.4 % ليتجاوز 8751 نقطة بينما كسب مؤشر بورصة الكويت حوالى 0.7 % ليصل إلى أكثر من 6505 نقطة.



وارتفع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.6 % ليسجل 7318 نقطة ومؤشر بورصة البحرين بنسبة أقل بلغت 0.5 % ليزداد إلى 1319 نقطة.



وتقدم مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.28 % ليصل إلى 5119 نقطة بينما زاد مؤشرا بورصتى دبى وأبوظبى بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % لكل منهما ليستقرا عند حوالى 3471 نقطة و 4556نقطة على الترتيب.