القرى الذكية تطرح مناقصة مشروع F&B Hub بتكلفة 150 مليونًا

أحمد التونى العضو المنتدب بشركة القرى الذكية

أحمد توني : سنمول 50% من التكلفة ذاتيًا والـ 50% المتبقية من إيرادات البيع مستقبلًا



أحمد علي



تعتزم شركة "القرى الذكية" طرح مناقصة مشروع "F&B Hub" مطلع شهر فبراير المقبل، وهو عبارة عن مبنى خدمات لزائري وساكني القرية الذكية، من مطاعم وخلافه تعلوه خمسة أدوار من المكاتب الادارية للشركات الصغيرة.



وقال أحمد توني، الرئيس التنفيذى لشركة القرى الذكية، إن شركته تقدر الاستثمارات الخاصة بمشروع "F&B Hub" بنحو 150 مليون جنيه، موضحًا أنها ستمول المشروع الذي سيقام على مساحة 1000 متر بشكل ذاتي.



وأضاف في تصريحات أن شركته انتهت من مرحلة التصميم الهندسي للمبني الجديد، عقب حصول الشركة على الرخصة اللازمة للبناء، مشيرًا الى أن الشركة ستضخ نحو 75 مليون جنيه في المرحلة الأولي من مواردها الذاتية على أن تستكمل باقي التكاليف من إيرادات الحجز المحتملة.



يُذكر أن "المال" كشفت مسبقًا عن اعتزام شركة "القرى الذكية" تنفيذ 3 مشروعات جديدة بقيمة تقترب من المليار جنيه، وذلك تنفيذًا لاستراتيجيتها التي تستهدف الخروج من نفق "شركة المشروع الواحد".



وكانت الجمعية العمومية للشركة والتي تأتى وزارة الاتصالات على رأسها بنسبة %20 قد وافقت في نهاية عام 2016 الماضي على تكوين محفظة أراض، بغرض إقامة مشروعات عقارية متنوعة خلال الفترة المقبلة، بهدف القفز خارج أسوار مشروع الشركة الوحيد، وهو "القرية الذكية" بمدينة 6 أكتوبر.



ويتوزع هيكل ملكية "القرى الذكية" كالآتي وزارة الاتصالات بنسبة %20 من الأسهم، تليها شركة النعيم القابضة بنسبة %24، ونحو %7 لرجل الأعمال يوسف الفار، رئيس النعيم القابضة، %6 لبنك مصر، وحصة أخرى لشركة راية القابضة.